Sony está bloqueando las tarjetas prepago de PlayStation Plus para no acumular meses

Sony ya confirmó la fecha de lanzamiento del nuevo PlayStation Plus, pero todavía no revela el catálogo de videojuegos al que accederán aquellos gamers que contraten el servicio. A esto se le suma una nueva queja masiva por parte de los mismos usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, quienes aseguran que la compañía japonesa está bloqueando las tarjetas prepago de PS Plus y PS Now.

Si bien puedes contratar PlayStation Plus y PlayStation Now de manera online, muchos jugadores acuden a supermercados o tiendas especializadas para adquirir las tarjetas prepago y aumentar los meses de suscripción en cualquiera de los mencionados servicios.

Hace poco, Sony reveló que los gamers con una membresía activa en cualquiera de estos servicios pasará a ser PlayStation Plus Premium, el nivel más caro que tendrá el programa y el que otorgará más ventajas como, por ejemplo, disfrutar de videojuegos de anteriores consolas.

Debido a ello, una gran cantidad de jugadores optó por comprarlas para aumentar el tiempo de suscripción, lo cual no habría sido visto con buenos ojos en las oficinas de la creadora de PS4 y PS5.

De acuerdo a una publicación de VGC, algunos clientes de PlayStation Now y PlayStation Plus se están quejando de que sus tarjetas prepago ya no sirven porque, al momento de canjear los códigos, les aparece un mensaje de error.

Aunque Sony no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, miembros de ResetEra lograron contactarse con el servicio al cliente de la firma y recibieron como respuesta que estas tarjetas están siendo bloqueadas y recién podrán utilizarlas cuando su membresía culmine.