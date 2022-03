PlayStation anuncia los juegos gratis para PS4 y PS5 de abril 2022

¡Juegos gratis para PS4 y PS5! Sony ha dado a conocer los videojuegos que podrán descargar los usuarios que estén suscritos al servicio de PlayStation Plus. Conoce cuáles son y desde cuándo podrás disfrutarlos en tu consola favorita.

Antes del anuncio oficial, los tres juegos gratis de PlayStation Plus se habían filtrado en redes sociales, en donde aparecían los siguientes nombres: Hood: Outlaws and Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated y Slay the Spire, los cuales fueron confirmados por Sony en el blog de PlayStation. Estos títulos se podrán descargar a partir del 4 de abril hasta el 2 de mayo de 2022.

Los juegos gratis de abril 2022 para PS4 y PS5

Hood: Outlaws and Legends es un videojuego de asaltos que ofrece intensas y sangrientas batallas en escenarios inspirados en el medioevo. Los jugadores podrán moverse sigilosamente para robar tesoros y grandes mercancías. El título ofrece modos multijugador PvP y PvE.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated se trata de un remaster del videojuego de acción y aventura protagonizado por Bob Esponja, Patricio, Arenita, Calamardo, y demás personajes de Fondo de Bikini.

Slay the Spire es un roguelike RPG de cartas y mazmorras en el que los usuarios tendrán que crear su propio mazo de cartas para enfrentar peligrosas criaturas, monstruos y descubrir reliquias de gran poder.

Para disfrutar de los títulos de PlayStation Plus en PS4 y PS5 se requiere de una suscripción activa al servicio, ya que, de no tenerla, no podrás jugarlos, aun si son títulos offline.

Recuerda que todavía tienes tiempo para conseguir los juegos gratis de marzo 2022 de PlayStation Plus, los cuales son: Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner y Ghost of Tsushima: Legends.