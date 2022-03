Día de la Mujer: conoce a los personajes femeninos más resaltantes en los videojuegos

Hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y es una fecha que conmemora a todas las mujeres que lucharon por el reconocimiento de sus derechos laborales. Además, sirve para reivindicar los derechos que aún no les son garantizados. Es así que, con el paso del tiempo y el desarrollo de los videojuegos, el papel de la mujer ha tomado gran relevancia en el desenlace de cada historia. Actualmente se crean juegos más inclusivos que resaltan el empoderamiento femenino dentro de cada desenlace.

Por eso, desde La República hemos hecho una breve recopilación de los personajes femeninos más impactantes en la historia de los videojuegos de distintas categorías.

Jill Valentine, Resident Evil

Este maravilloso juego de Zombies fue uno de los pioneros en incursionar en este género de survival horror, que nació en 1996 con el primer juego de la saga. A lo largo de su historia ha tenido numerosas adaptaciones al cine, novelas y cómics. Sin embargo, el personaje más recordado es Jill Valentina. Se trata de una policía que, en la tercera entrega, se enfrentó y derrotó al malvado Némesis, un monstruo creado por la Corporación Umbrella.

Peach, Mario Bros

Esta princesa es uno de los personajes más importantes dentro de la saga de Mario Bros. No solo porque es la cuidadora del castillo y porque tiene grandes vínculos con el propio Mario Bros, sino porque participa en las aventuras y hasta tuvo su propio videojuego Super Princess Peach, en la que era protagonista y los roles se intercambiaban con Mario. Era ella la que debía salvar al aventurero. La princesa Peach es rubia, de ojos azules y con vestido rosa. Asimismo, la princesa Peach (melocotón en inglés) ha aparecido en las numerosas entregas de la saga.

Lara Croft, Tomb Raider

Imposible omitirla de esta lista, ya que se trata de uno de los íconos femeninos más conocidos dentro y fuera de las fronteras de la industria del videojuego. Creada por Core Design y Eidos Interactive en 1996, fue concebida como una aventurera, arqueóloga, cazatesoros y temeraria mujer británica. La protagonista de Tomb Rider es una arqueóloga que busca tesoros en las ruinas de civilizaciones antiguas. Tanta es su popularidad que su historia fue llevada al cine por Angelina Jolie (2001 y 2003) y Alicia Vikander (2018).

Samus Aran, Metroid

Metroid, uno de los videojuegos más antiguos y respetados dentro del mundo gamer, y que fue lanzado en 1986, fue diseñado por Nintendo Reserch & Development 1 e Intelligent Systems para la Family Computer Disk System, y años después para Game Boy Advance. Por su parte, Samus Aran es la encargada de proteger la galaxia de piratas espaciales.

Chun-Li, Street Fighter

Sin duda, una de las más reconocidas en el universo de Streer Fighter II y que aterrizó por primera vez en 1987. A pesar de que la mayor parte del plantel de luchadores estuvo compuesto por hombres musculosos, hubo una que destacó por ser diferente: Chun-Li. Ha aparecido en varios títulos de la saga y era reconocida por su movilidad ágil y poderosas patadas.

Zelda, The Legend of Zelda

Uno de los personajes principales dentro de la historia de La leyenda de Zelda, en donde Link debe salvarla de manos del villano Ganon. En los primeros juegos, ella tan solo era una princesa sin demasiado peso en la trama (a pesar de que la saga lleve su nombre en el título). Aun así, con los años y con el desarrollo de las entregas, su rol ha ido cobrando mayor relevancia.

Bayonetta

Bayonetta es un juego donde la protagonista comparte el mismo nombre. Un juego desarrollado por platinum games que consiste en enfrentarse a numerosas hordas de ángeles para continuar con la trama. A pesar de que en principio el juego tenía el principal enfoque de acción, cuando avanzamos en la trama descubrimos que la protagonista es hija de una Bruja de Umbra y un Sabio de Lumen (dos clanes enfrentados por una gran guerra), por lo que ella tiene un papel clave en el equilibrio de ambos bandos.

Ellie, The Last of Us

Desarrollado por Naughty Dog en 2013, The Last of Us tiene como objetivo principal la de sobrevivir en un entorno postapocalíptico, arrasado por la plaga mutante del hongo Cordyceps. En el juego, los protagonistas, Joel y Ellie, tienen que aprender a sobrevivir y a superar todas las adversidades en compañía.

Kassandra, Assassin’s Creed

La compañía francesa Ubisoft reúne un gran número de títulos y sagas a sus espaldas. Una de las más conocidas es Assassin’s Creed, que arrancó en 2007 con su primera entrega. Por su parte, Kassandra es una mujer empoderada, que presenta un humor indirecto.

Aloy, Horizon: Zero Dawn

Horizon Zero Dawn fue uno de los grandes títulos de 2017. El juego nos sitúa en un mundo postapocalíptico, en el que la naturaleza se ha abierto paso de nuevo. Por su parte, Aloy es una guerrera independiente de la tribu de los Nora, de la cual ha sido repudiada toda su vida tan solo por no tener una mamá. Su carácter es muy fuerte y siempre se ha caracterizado por haber tenido el espíritu libre y el sueño de viajar más allá del poblado para descubrir los secretos que el mundo oculta y resolver el misterio de su procedencia.