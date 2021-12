El nuevo Marvel’s Spider-Man Remastered contará con trajes inspirados en la película No Way Home

La cuenta oficial de Twitter de la desarrolladora Insomniac Games acaba de confirmar que el título “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition”, el cual incluye los videojuegos “Marvel’s Spider-Man”, los capítulos del DLC “City That Never Sleeps”, y “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, tendrá disponible dos nuevos trajes inspirados en la próxima película Spider-Man: No Way Home, que se estrenará en nuestro país y a nivel mundial el miércoles 15 de diciembre.

Los nuevos atuendos podrán adquirirse sin costo en la remasterización del juego, a partir del viernes 10 de diciembre exclusivamente en la consola PlayStation 5. Dicho esto, los usuarios tendrán a su disposición varias de las mejores experiencias del trepa muros en la industria gaming, una semana antes de la gran cinta que podría traer de vuelta a los anteriores hombre araña.

En el siguiente tráiler puedes apreciar mejor cómo se verán los trajes en el videojuego:

Los mejores videojuegos de Spider-Man

Marvel’s Spider-Man

Sin dar mucho rodeo a la historia de cómo Peter Parker adquirió sus poderes, este videojuego es una completa obra de arte para los fanáticos del hombre arácnido, ya que la aventura, el sistema de combate y el mundo abierto ofrecen una experiencia y jugabilidad increíble. Lo mejor del juego se podría resumir en que vemos el ascenso de Spider-Man como el héroe de toda su ciudad, tras enfrentarse con los “Seis siniestros”, de los cuales posiblemente se hará mención en la nueva película “No Way Home”.

Spider-Man: Miles Morales

Uno de los juegos más recientes del universo de Spider-Man es la que protagoniza el adolescente Miles Morales, quien ya había tenido participación en el juego Marvel’s Spider-Man. En esta aventura, el joven les sigue los pasos a su mentor Peter Parker, quien le dará la posta para convertirse en el nuevo protector de los ciudadanos por medio de sus poderes de araña.

Ultimate Spider-Man

El título que se estrenó en primera instancia para la consola Nintendo Gamecube, cuenta la historia de cómo murieron los padres de Peter Parker y el periodista Eddie Brock, quienes trabajaron juntos para la compañía Trask para descubrir la cura del cáncer. El presunto antídoto estaba siendo desarrollado con una especie de simbionte, que más adelante se revela que es el mismísimo “Venom”, del cual Brock luego sería el portador.

Spider-Man 2: The Game

Sin dudas, este es uno de los juegos más icónicos del trepa muros, sobre todo porque se estrenó primero para PC, llegando a muchos más usuarios y seguidores de Spider-Man. En esta entrega podemos encontrar personajes como la Gata Negra, Doctor Octopus, Rhino, Shocker, Mysterio, el Dr. Curt Connors, entre otros. Este título se basó en las misiones secundarias y aventuras que tuvo Peter Parker en la segunda película dirigida por Sam Raimi.

Spider-Man: Shattered Dimensions

Uno de los primeros videojuegos que apostó por fusionar los universos de Spider-Man fue Shattered Dimensions, el título de mundo abierto que combinó cuatro sagas de los cómics del superhéroe, permitiendo al jugador poder disfrutar de cuatro diferentes Spider-Man. Esta ruptura multiversal surge luego de los conflictos del arácnido en contra de Mysterio, dando pase a un sinfín de aventuras que podrían ser referencias para la nueva película a estrenar.