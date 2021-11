Ubisoft: Far Cry 3 celebra su noveno aniversario como el videojuego mejor valorado de la saga

Far Cry 3 ha estado en boca de todos desde setiembre, cuando regalaron gratis el videojuego y, semanas después, volvieron a ofrecer descuentos para impulsar el título en octubre. Todo esto encajaba dentro de la campaña de marketing para Far Cry 6, que —hace exactamente un mes y por medio de Ubisoft— confirmó que Vaas: Insanity, el primer DLC, de este entrega, traería de vuelta al mítico Vaas Montenegro, antagonista del tercer juego de la saga y diseñado con la figura del actor Michael Mando, reconocido por su papel en la popular serie Better Call Saul.

El mes de noviembre no quería quedarse atrás y este 29 de noviembre de 2021 es otra fecha especial no solo para los que adoran esta tercera edición de la franquicia, sino también para la desarrolladora del título que se acordó de su noveno aniversario. Por ello, la firma no dudó en festejarlo con su comunidad vía redes sociales. Su estreno de 2012 fue un total éxito y, hasta la fecha, hay jugadores que ponen esta entrega como el mejor de todos los Far Cry.

La cuenta oficial de Ubisoft celebró en sus redes sociales otro año más de uno de sus juegos más exitosos. Foto: Twitter

¿De qué va Far Cry 3?

Si nunca has jugado Far Cry 3, te contamos que se trata de un juego de acción y aventura creado por Ubisoft. El título te pone en el papel de Jason Brody, un turista que llega a una misteriosa isla tropical aislada de la civilización, donde reina el caos y la violencia.

Al igual que los otros juegos de la franquicia, es un FPS de mundo abierto lanzado para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Mira el tráiler con el que promocionaron el juego hace nueve años.