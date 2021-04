Pokémon GO Fest 2021 es confirmado por Niantic: conoce cuándo se realizará

Los eventos no paran de llegar a Pokémon GO. El popular juego de realidad aumentada atraviesa su mejor momento y Niantic lo aprovechó para hacer un gran anuncio: revelar la fecha del Pokémon GO Fest 2021.

El Pokémon GO Fest es uno de los eventos más importantes del videojuego para dispositivos móviles iOS y Android. Antes de la propagación de la COVID-19, este festival reunía a miles de entrenadores en determinados espacios abiertos para capturar pokémon y legendarios.

Este evento se realiza en todo el mundo y, según el comunicado de Niantic, la edición 2021 estará inspirada en el aniversario 25 de la franquicia de Pokémon, así como el quinquenio del título en cuestión.

El anuncio del Pokémon GO Fest 2021 fue acompañado por una gráfica en la que aparece Pikachu, Meryl, Chespin, Woobat y Scyther. De esta manera, se confirma que aparecerán criaturas de la sexta generación durante el festival.

Pokémon GO Fest 2021 es confirmado por Niantic: conoce cuándo será

¿Cuándo se realizará el Pokémon GO Fest 2021?

Niantic confirmó que este importante festival, el cual te permitirá capturar todo tipo de criaturas, se llevará a cabo en Pokémon GO los días 17 y 18 de julio de 2021. Sin embargo, la compañía no compartió más detalles.

Recordemos que, en 2020, para acceder al Pokémon GO Fest, se necesitaba comprar un ticket que apareció en la tienda del videojuego. En ese festival, los fans tuvieron la oportunidad de capturar al pokémon singular Victini por medio de una investigación especial.

De tal manera, se espera que el Pokémon GO Fest 2021 también sea un evento de paga y posiblemente se pueda disfrutar de manera remota; es decir, sin tener que salir de casa.