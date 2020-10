Among Us: crean mod que convierte a los tripulantes e impostores en amigos de Hello Kitty

El popular Among Us continúa en boca de todos los gamers que lo disfrutan desde una PC o smartphone. Esto se debe a que un mod ha logrado convertir a los tripulantes e impostores en amigos de Hello Kitty, además de agregar cambios que lo convierten en un juego con fachada muy tierna.

Kaiipuppy subió a su cuenta de Twitter un video que llamó la atención de los fans de Among Us, porque mostraba totalmente distinto el videojuego, ya que el entorno estaba pintado de color rosa y había objetos que corresponden al universo de Hello Kitty.

Además, la apariencia de los impostores también cambiaron completamente. En este mod, todos los tripulantes tienen el aspecto de My Melody, uno de los amigos del tierno gato, y se puede personalizar utilizando trajes, gorros e incluso cambiándole de color el tapa orejas que lleva consigo.

Este proyecto pertenece a la youtuber Yoon_uxu, quien subió a su canal de YouTube un video de dos minutos donde muestra un gameplay de Among Us con este mod, donde también se aprecia que las tareas a realizar dentro de la nave, el chat para discutir quién es el impostor y la manera en que los cuerpos de tripulantes muertos son hallados son distintas al juego original.

Este mod solo se puede utilizar en la versión de Among Us para PC y solo está disponible en coreano. Se espera que quien lo desarrolló pueda subir una edición en inglés y español, ya que muchos gamers lo están solicitando.

Among Us, últimas noticias: