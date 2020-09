Estos son los nombres más graciosos que puedes utilizar en Among Us

Among Us se ha convertido en el juego del momento, y es que incluso los streamers más populares le están dando una oportunidad a este título que se lanzó en 2018, pero que por casualidades de la vida ha encontrado un segundo aire en este 2020. Sin embargo, unas de las cosas que más ha llamado la atención es el ingenio de los jugadores para utilizar nombres graciosos.

Los nicknames en Among Us son importantes para ganar, ya que son una pieza más del enigma de la partida, pues pueden llegar a delatarte o ayudarte a pasar desapercibido. La cantidad de nombres disponibles parece casi ilimitada, depende mucho de la impresión que quieras dar.

En este sentido, puedes optar por un apodo gracioso para Among Us que no levante sospechas. Te recomendamos que escojas un nombre absolutamente inocente. Pueden ser:

-FuiYo

-YoNoFui

-YoNoSoy

-EsÉl

-EsElOtro

-ElImpostor

-Farsante

-Sospechoso

-El Malote

-TuPapi

-Patata

-Dummy

-Noob

-Anónimo

-Inocente

-Bastardo

-NoSoyElImpostor

-NoMeMates

-NoLocontare

Si vas a jugar con amigos también puedes ponerte de acuerdo para llevar nombres que se relacionen entre sí, estas son algunas sugerencias:

-Cheetos / Doritos

-CocaCola / Pepsi

-TengoNovio / SoyElNovio

-KillBill / Bill

-Batman / Joker

-Jesús / Judas

-DonPepito / DonJosé

-Ratchet / Clank

-Jak / Daxter

¿Cómo cambiarte el nombre en Among Us?

Si por algún motivo no sabes cómo cambiar el nombre de tu personaje en Among Us, debes saber que el proceso es sencillo y que puedes seguir estos pasos:

-Abre el juego y desde el menú principal pulsa en el botón “Jugar en línea”.

-Ahora fíjate en el recuadro que hay en la parte superior de la pantalla.

-Por defecto verás que aquí ponen “Player”.

-Pulsa en este recuadro y escribe el nombre que quieras que aparezca en partida.

