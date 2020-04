The Last of Us Part II: se filtra casi todo el contenido del exclusivo de Playstation [VIDEO]

The Last of Us Part II se hace tendencia en redes sociales, tras una masiva filtración masiva de su contenido, pues se publicaron varios videos en YouTube donde se muestra prácticamente todo su contenido.

Recordemos que The Last of Us Part II fue cancelado semanas atrás indefinidamente. Ello llevó a que Sony retire el exclusivo de PS4 de la misma tienda PlayStation Store. Sin embargo, han aparecido detalles inéditos del videojuego que son considerados spoilers.

Hace algunas horas y para la sorpresa de muchos fanáticos de The Last of Us Part II, apareció una filtración masiva del esperado videojuego, que se dividió en distintos videos; incluso uno de ellos muestran códigos del desarrollo del propio exclusivo de PS4.

Todos los videos se filtraron desde un mismo canal de YouTube, en donde aparecen clips de cinemáticas y gameplays de The Last of Us Part II que emocionó a muchos, pero también enojó a otros.

Como era de esperarse, esto llegó a otras redes sociales como Twitter. Ahí, el usuario Storm Yorha logró compartir una imagen filtrada que ya da que hablar en la comunidad de The Last of Us Part II, pues se ve parte de los códigos del videojuego, que bien podrían ser algunos de los errores encontrados dentro del videojuego.

AN (ANGRY?) EMPLOYEE IS LEAKING LAST OF US 2 ON YOUTUBE AGAIN LOOL what the HELL is going on pic.twitter.com/t1JeTFjcWl — ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) April 26, 2020

No obstante, el accionar rápido de Sony hizo que el canal de YouTube que logró filtrar todo el contenido de The Last of Us Part II desaparezca de dicha red social en cuestión de minutos, pero ello no significa que los gamers no hayan logrado realizar fotografías o incluso grabar los videos para publicarlos en otras plataformas.

Por otro lado, la reacción de algunos fanáticos de The Last of Us Part II fue bloquear palabras claves para no enterarse del contenido filtrado del videojuego, que ya es considerado como un gran spoiler.

Yo me he pasado he puesto hasta playsyation por si acaso xd pic.twitter.com/W64ciWcirq — JOEL🧔🏻 (@GAMER00PSN) April 26, 2020

Por el momento, PlayStation y Naughty Dog no se han pronunciado respecto a la filtración masiva del contenido de The Last of Us Part II, por lo que estaremos atentos a lo que digan ambas compañías. Además, recuerda que el lanzamiento del videojuego sigue cancelado de manera indefinida.