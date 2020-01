Pokémon GO: truco para conseguir infinitos Moltres oscuros con un solo Super Radar Rocket [VIDEO]

Los trucos de Pokémon GO no deja de llegar. Giovanni, jefe del Team GO Rocket, tiene bajo su control al poderoso Moltres oscuro y se ha descubierto una increíble forma para poder conseguir varios de este legendario con un solo Súper Radar Rocket.

Gracias a las investigaciones especiales del Team GO Rocket, los usuarios de Pokémon GO tienen la misión de combatir contra Giovanni para salvar a las aves legendarias de Kanto que ahora son pokémon oscuros, como es el caso de Moltres, legendario que podrás tener en grandes cantidades con el truco que te mostraremos líneas abajo.

Antes de llegar hasta Giovanni, es necesario que derrotes a Cliff, Arlo y Sierra para obtener como recompensa un Súper Radar Rocket. Sin embargo, a los jugadores de Pokémon GO se les hará difícil encontrar al jefe del Team GO Rocket, ya que muchos reclutas de esta organización se hacen pasar por su líder.

Una vez que hayas encontrado al verdadero Giovanni en alguna poképarada de Pokémon GO, es necesario que te prepares para una intensa batalla, la cual podrás superar utilizando a Machamp y Tyranitar para así conseguir a Moltres oscuro.

Pokémon GO

Truco para conseguir infinitos Moltres Oscuros

Lo normal es que una vez hayas combatido contra Giovanni y conseguido tu primer Moltres oscuro, te aparecerá una nueva investigación especial para que con las mismas misiones. Sin embargo, este truco de Pokémon GO te hará capturar a varios ejemplares de este legendario con un único Super Radar Rocket.

Antes de explicarte el nuevo truco de Pokémon GO, es necesario contarte que Giovanni, al igual que los líderes del Team GO Rocket, aparece en la misma poképarada hasta las 10 de la noche hora local.

Tiempo más que suficiente para que consigas todos los Moltres oscuro en Pokémon GO. Para ello, debes seguir al pie de la letra los pasos para que este truco funcione en su totalidad.

Pasos

Lo primero es haber conseguido el Súper Radar Rocket , encontrar a Giovanni y combatir contra él.

Una vez que hayas derrotado a Giovanni , te fijas en de la cantidad de PC que tiene el Moltres oscuro , en la hora y huyes. Es decir, no lo captures.

Ahora debes esperar una hora y media para volver a la poképarada donde derrotaste a Giovanni . Te recomendamos regresar 10 minutos antes de que se cumpla este tiempo para que veas si el Moltres oscuro tiene el mismo PC.

truco pueda funcionar. Durante estos 10 minutos, es necesario que Pokémon GO esté funcionando en segundo plano. Esto quiere decir, que no salgas del aplicativo completamente para que elpueda funcionar.

truco de Moltres oscuro tiene los mismos PC es que vas por buen camino, pero eso sí debes salir rápidamente y esperar 10 minutos más para capturarlo. Para que sepas que estás haciendo bien elde Pokémon GO , a la hora y 20 ingresa a la poképarada donde derrotaste a Giovanni y sitiene los mismos PC es que vas por buen camino, pero eso sí debes salir rápidamente y esperar 10 minutos más para capturarlo.

Giovanni , presionas sobre la poképarada y capturas a Moltres oscuro y el jefe del Team GO Rocket desaparecerá y es aquí donde necesitas cerrar Una vez que haya pasado una hora y media desde que derrotaste a, presionas sobre la poképarada y capturas ay el jefe del Team GO Rocket desaparecerá y es aquí donde necesitas cerrar Pokémon GO completamente.

Giovanni aparecerá nuevamente en la poképarada, pero esta vez no lo vas a enfrentar, ya que aparecerá otro Moltres oscuro y lo que debes hacer es repetir los pasos de este increíble truco de Cuando vuelvas a abrir el juego,aparecerá nuevamente en la poképarada, pero esta vez no lo vas a enfrentar, ya que aparecerá otroy lo que debes hacer es repetir los pasos de este increíblede Pokémon GO

Si combates contra Giovanni a las 10 de la mañana, gracias a este truco tendrás la posibilidad de capturar 8 Moltres oscuros en Pokémon GO y solo con un Súper Radar Rocket. Esto te ahorrará gastar revivir y pociones de vida en tus criaturas.

A continuación, te dejamos el video de Neludia para que compruebes lo bien que funciona el truco de Pokémon GO y puedas capturar todos los Moltres oscuro que quieras.