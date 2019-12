Pokémon GO: ya puedes conseguir a Gible shiny, pero ¿perdió su Community Day? [VIDEO]

Pokémon GO no deja de añadir contenido para mantener ocupados a sus fans. Durante la noche de ayer, Niantic liberó en varias partes del mundo a Gible shiny, quien protagoniza el evento de eclosión de Huevos, pero ¿afectará a su posible Community Day?

A través del “evento” de eclosión, Niantic ha modificado el ‘pool’ de criaturas que podrán conseguirse por esta vía, con un añadido de poder obtener a Gible shiny en Pokémon GO. No obstante, aún no se han reportado si alguna nueva criatura de Teselia ha sido agregada al juego de realidad aumentada.

Gible es una de las criaturas más difíciles de conseguir en Pokémon GO. Esto se debe a su bajo porcentaje de aparición en modo salvaje, por lo que la chance más confiable es a través de las eclosiones de Huevo.

Sin embargo, gracias a este evento de eclosión, los usuarios de Pokémon GO tendrán más oportunidad de toparse con Gible dentro del mapa del juego de realidad aumentada o al eclosionar Huevos de 10 KM.

Por otro lado, el debut de Gible shiny en Pokémon GO no ha sido bien recibido por parte de los entrenadores, quienes afirman que el hype por esta criatura disminuyó tremendamente porque su aspecto variocolor no se realizó durante alguno de los Community Day del 2020.

¿Gible perdió su Community Day?

El Community Day es el evento mensual más importante de Pokémon GO, el cual aumenta tremendamente el ratio de aparición de su protagonista por tres horas, quien como requisito debe tener dos evoluciones y tener un bajo porcentaje de mostrarse de manera salvaje.

Estos requisitos son cumplidos por Gible, sin mencionar que en todos los Community Day que se han realizado en Pokémon GO, los usuarios han tenido un pokémon de tipo dragon siendo la estrella de este evento. El primero fue Dratini y el segundo Bagon.

Pero el hecho que Gible shiny ya esté activado en Pokémon GO, hace creer a los usuarios que esta criatura de la cuarta generación ya no tendrá su Community Day. Sin embargo, existe el precedente de Pikachu, cuyo aspecto variocolor fue activado antes de su día de la comunidad en 2017.

Además, el pretexto para que Niantic realice el Community Day de Gible en Pokémon GO sería para que Garchomp reciba alguno de los movimientos que siguen ausentes en el juego de realidad aumentada, como es el caso de Terremoto o Garra Dragón.

Por el momento, te recomendamos conseguir la gran cantidad de Huevos de 10 KM para que tengas la oportunidad de conseguir a Gible shiny y evolucionarlo en Gabite y posteriormente en Garchomp variocolor. Además, te contamos que este evento de Pokémon GO no tiene fecha límite.