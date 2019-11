Pokémon GO: estos son los pokémon oscuros usados por los líderes del Team GO Rocket

La invasión del Team GO Rocket ha dado inicio en Pokémon GO, lo cual obligará a los usuarios del videojuego a enfrentar a los peligrosos líderes de esta malvada organización, Cliff, Arlo y Sierra, quienes tienen estos pokémon oscuros y así podrás vencerlos.

Estos líderes del Team GO Rocket estuvieron apareciendo en Pokémon GO desde hace varias horas. Sin embargo, solo entrenadores de algunas partes del mundo pudieron enfrentarlos y salir victoriosos, lo cual fue reportado en redes sociales.

Gracias a estos reportes, se dio a conocer que Cliff, Sierra y Arlo, conocidos como los líderes del Team GO Rocket, tenían en su poder a Meowth, Sneasel y Scyther como pokémon oscuros, quienes tienen chance de ser capturados en su variante shiny.

Ahora, con el reciente tráiler de la investigación especial Acechando las sombras, se ha revelado que Cliff, Sierra y Arlo están apareciendo en todo el mundo y han capturado poderosos pokémon oscuros como Tyranitar, Houndoom y Scizor, para vencer a los jugadores de Pokémon GO.

Cómo vencer a los miembros del Team GO Rocket

El hecho que hayan capturado más pokémon oscuros, hace que el Team GO Rocket se convierta en una preocupación para los usuarios de Pokémon GO. Sin embargo, a continuación te contamos cuáles son las criaturas que están usando para que puedas armar tu equipo.

Cliff

Cliff, es el primer líder del Team GO Rocket que fue revelado en Pokémon GO. Este fornido y malvado entrenador estuvo usando a Meowth oscuro hace unos días. Sin embargo, se ha revelado que utiliza tres equipos distintos que aparecen al azar.

Equipos

Meowth – Sandslash y Tyranitar

Meowth – Snorlax y Torterra

Meowth – Flygon y Monferno

Para derrotar a Cliff, tu equipo debe estar conformado por Machamp, Dragonite y Togekiss. En caso no tengas alguno de estos, te recomendamos usar criaturas de tipo Lucha, Dragón y Hada para rescatar a Meowth y si tienes suerte te saldrá en su variante shiny.

Sierra

Sierra, quien se convertiría en la némesis de Spark, fue la segunda en aparecer en Pokémon GO. Esta entrenadora se especializa en criaturas de tipo siniestro y también cuenta con tres equipos distintos.

Equipos

Sneasel – Hypno y Alakazam

Sneasel – Lapras y Houndoom

Sneasel – Sableye y Gardevoir

Como ves, Sierra tiene criaturas muy interesantes para derrotarte. Pero, si tu equipo está conformado por Gardevoir, Tyranitar y Melmetal o criaturas de tipo psíquico, siniestro, roca y eléctrico, podrás vencer al líder del Team GO Rocket sin problemas.

Arlo

Arlo es el misterioso líder del Team GO Rocket, de quien no se sabe que utiliza a Scyther como pokémon oscuro principal. Sin embargo, no debes confiarte, pues tiene tres equipos de criaturas muy poderosas.

Equipos

Scyther – Gyarados y Charizard

Scyther – Crobat y Dragonite

Scyther – Magnezone y Scizor

Para vencer a Arlo en Pokémon GO debes estar muy preparado. Esto se debe a que tu equipo debe estar conformado por Melmetal, Giratina forma origen y Rhyperior. Pero si no tienes a alguno de estos, te recomendamos pokémon de tipo roca, eléctrico y fantasma.

Recuerda que la investigación especial Acechando las sombras ya está activa en Pokémon GO, la misma que trae 18 misiones que están divididas en seis etapas y que nos permitirá combatir por primera vez a Giovanni, el jefe del Team GO Rocket, quien tiene a Moltres, Zapdos y Articuno como pokémon oscuros.