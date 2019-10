PlayStation 5: fecha de lanzamiento y nombre confirmado de la nueva consola de Sony [FOTOS]

¡PS5 cada vez más cerca! Sony no necesitó de un State of Play para anunciar lo que todos los fans de la consola de octava generación querían conocer. Esto se debe a que la empresa acaba de hacer oficial la fecha de lanzamiento de la tan esperada consola PlayStation 5.

Así como lo lees. Una nueva actualización acerca de lo que traerá PlayStation 5 ha sido comunicada por parte de Sony a través de las redes sociales y su web oficial, en donde afirma que la anhelada consola de la octava generación traerá mandos más ergonómicos.

Tras la ausencia de Sony en importantes eventos como el E3 2019, todo sobre PlayStation 5 y videojuegos como Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II era un completo misterio, incluso se decía que ambos videojuegos iban a ser parte del catálogo de su nueva consola.

Sin embargo, como si fuese una costumbre para Sony, la empresa ha iniciado a compartir información valiosa en esta última parte del año. Pues primero fue la confirmación de Death Stranding como videojuego de PS4, luego le nuevo tráiler de The Last of Us Part II y su fecha de lanzamiento, y ahora, ha empezado a revelar más detalles de lo que será la octava generación de consolas con PlayStation 5.

PlayStation 5 Fecha de Lanzamiento

Desde la web oficial de PlayStation, Sony ha revelado que la tan anhelada consola PS5 llegará en 2020, ya que no ha mencionado una fecha de lanzamiento exacta para esta plataforma. No obstante, reveló que ciertos estudios ya han recibido este hardware para empezar a trabajar en nuevos títulos.

PS5

¿Cómo es el mando de PlayStation 5?

A lo largo de los años, los mandos de PlayStation han sido catalogados como uno de los mejores de la historia y todo parece indicar que Sony quiere que los controles de PlayStation 5, que podrían llamarse Dualshock 5, también sean reconocidos.

Sony también ha revelado detalles importantes de cómo serán los mandos de PlayStation 5. En su web, afirma que han adoptado la retroalimentación háptica, que permitirá al usuario tener una experiencia de juego más extensa, es decir, no se sentirá lo mismo chocar contra una pared mientras jugamos, que correr por campos de hierba o barro.

Por otro lado, se menciona que se han colocado activadores adaptativos a los triggers de los mandos de PlayStation 5, (L2 y R2), los cuales producirán una experiencia que simulará mejor las acciones que vallamos a realizar en cada videojuego, es decir, no se sentirá lo mismo acelerar en un terreno rocoso, como plano.

Hasta el momento, esto es lo que ha revelado Sony en la web de PlayStation, por lo que queda muy poco para la llegada de PlayStation 5, pues llegará en 2020, y es posible que mencione la fecha exacta en las próximas semanas.