Pokémon Sleep será el nuevo videojuego para celular con el que podrás jugar mientras duermes [VIDEO]

Hasta el día de ayer, martes 28 de mayo, era imposible creer que podías jugar algún videojuego mientras duermes, sin embargo, The Pokémon Company sorprendió a sus fans al anunciar el nuevo Pokémon Sleep, el cual llegará a los celulares iOS y Android y estaría vinculado a Pokémon GO.

El nuevo videojuego para celulares, Pokémon Sleep, fue presentado durante la transmisión del 2019 Pokémon Press Conference, donde se mostraron los planes que tiene la franquicia para lo que resta del 2019 y lo que llegará para el 2020.

Con el lanzamiento de Pokémon GO, Niantic dejó en claro que no solo es un videojuego, pues el hecho de caminar también es un beneficio para la salud y continuando con esa idea, The Pokémon Company lanzará en el 2020, Pokémon Sleep para que los usuarios cumplan con un buen horario de descanso.

Se compartieron pocos detalles de Pokémon Sleep, pues se sabe que el desarrollo del videojuego está bajo la responsabilidad del estudio Select Button, los mismos que crearon Magikarp Jump, en colaboración con Nintendo y Niantic.

Tráiler de Pokémon Sleep

Por otro lado, Pokémon Sleep estará vinculado a Pokémon GO, ya que las recompensas que obtengan los usuarios mientras duermen se compartirán en el videojuego creado por Niantic y Pokémon Let’s GO, exclusivo de Nintendo Switch.