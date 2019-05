The Last of Us Part II revelaría un nuevo tráiler y su fecha de lanzamiento en unos días [VIDEO]

Después de mucho tiempo, la nueva creación de Naughty Dog y posiblemente exclusivo de PS4, The Last of Us Part II, ha vuelto a captar la atención de distintos medios y fans del videojuego ya que Sony estaría por liberar un nuevo tráiler de TLOU2 y su fecha de estreno.

Como si fuese un dejavu. A inicios de mayo el usuario de Resetera, Aokiji, publicó en el conocido foro que Sony podría liberar un gameplay de The Last of Us 2 antes de que inicie el E3, a través de su programa de streaming, state of play.

Sin embargo, esta nueva noticia de The Last of Us Part II no llega del mismo usuario, ya que el medio legióndejugadores afirmó haber sido contactado por una fuente anónima, muy cercana a Sony, quien aseguró que la creadora de PlayStation lanzaría un tráiler de TLOU2.

Además, la misma persona aseguró que Sony tendría planeado revelar la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II debido a que no participará de la nueva edición del E3, evento que se desarrollará desde el 11 de junio hasta el 13 del mismo mes.

Tráiler de The Last of Us 2

Es necesario resaltar que Sony y Naughty Dog no se han manifestado acerca de este rumor de The Last of Us Part II, por lo que seguiremos tratando la información como tal y estaremos atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas y días acerca de este esperado videojuego.