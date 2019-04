Director de The Last of Us Part II confirma haber grabado la escena final con esta imagen

Es la primera vez, en mucho tiempo, que el directo de The Last of Us Part II comparte tres fotografías acerca del título en menos de una semana. Tal como sucedió hace unas horas, pues reveló haber grabado la escena final del videojuego con una imagen.

La confirmación por parte de Neil Druckmann, actual director de The Last of Us 2, generó mucho hype entre sus seguidores, quienes comentaron rápidamente el tuit expresando su alegría por un pronto anuncio de TLOU2.

Según las imágenes compartidas por Neil Druckmann hace unos días, nos da a entender que la toma de movimientos realizada a Logic, Travis Willingham y Laura Bailey habrían sido las últimas para que The Last of Us Part II esté completo.

El nuevo material visual compartido por Neil genera mucha expectativa entre los esperanzados fanáticos de TLOU2, debido a que la casa desarrolladora podría liberar avances acerca del exclusivo de PlayStation.

Por el momento, Naughty Dog y Neil Druckmann no han dado más detalles acerca de The Last of Us Part II, como su fecha de estreno o si llegará a PS4, como es mencionado en la web oficial de PlayStation.