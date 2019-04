Campeón mundial de esports confiesa haber robado más de 100 veces para sobrevivir

Sin lugar a dudas, la fama es un momento efímero que cualquiera puede alcanzar, pero muy pocos saben aprovecharla. Este es el caso de un campeón mundial de videojuegos que confesó haber realizado más de 100 robos para poder sobrevivir.

Inui Tomoyuki, conocido como Katuninken, era un pro player japonés del videojuego de pelea Dead or Alive, y con solo 20 años logró el título de campeón mundial al ganar el torneo que se realizó en el Worlds Cyber Games (WSG) del 2005, obteniendo los 15000 dólares de premio.

Sin embargo, las malas decisiones que tomó Katuninken afectaron de manera crítica su carrera en el mundo de los videojuegos. Esto se debe a que el ex campeón de Dead or Alive no decidió presentarse a los torneos del juego que se realizaron en el 2006 y aunque participó en la edición 2007 del WSG no le fue bien.

En aquellos años, los Esports ya atraían la atención de las distintas empresas que con el tiempo empezaron a auspiciar estos torneos. Sin embargo, esto no impidió que su popularidad en la escena competitiva no decaiga.

13 años después y con un futuro prometedor en los videojuegos, Inui “Katuninken” Tomoyuki fue arrestado el pasado febrero por la policía de Japón, luego de ser acusado por ingresar a través la ventana de una vivienda para robarle a una anciana de 84 años la cantidad de 2,6 millones de yenes (23 000 dólares).

Es así que Inui se ve obligado a confesar ante las autoridades que desde el 2016 inició su vida delictiva y se afirmó haber realizado más de 100 robos para poder cubrir sus necesidades básicas.

Fuente: Tokyo Reporter.