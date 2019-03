Game of Thrones: videojuego de GOT ya está disponible y es completamente gratis [FOTOS]

La temporada 8 de Game of Thrones será liberada en los próximos días, pero para que la espera no se te haga larga te contamos que se lanzó un videojuego basado GOT donde podrás ser el rey de Westeros.

Game of Thrones: Winter is Coming es el nuevo videojuego de rol y estrategia desarrollado por Yoozoo Games y Warner Bros. Games, en donde tendrás tu propio reino y podrás pelear codo a codo con los personajes principales de la famosa serie.

El videojuego de juego de tronos es exclusivo para PC y puedes jugarlo desde tu navegador preferido. Lo único que necesitas es crearte una cuenta que puede ser vinculada a la que tienes en Facebook, Gmail o Twitter. Además, es completamente gratis.

Una vez que ingreses a Game of Thrones: Winter is Coming serás el rey de una de las tierras y tu consejera será la peligrosa Melisandre, quien te guiará en cada una de las misiones y mejoras que necesite tu reino para ser el más poderoso de Westeros.

En Game of Thrones: Winter is Coming jugarás en el rol de Osmond y Thera, quienes comandarán tus tropas para defender tu reinado e invadir otras tierras. El videojuego cuenta con un modo historia que se desarrolla a través de una cadena de misiones y conforme vayas avanzando desbloquearás personajes como Robb Stark, Daenerys Targaryen, Jon Snow, Arya Stark, Tyrion Lannister, Jaime Lannister, entre otros. Para disfrutar del videojuego puedes entrar a este enlace.