Steam recibe críticas por incluir juegos que muestran escenas de corte sexual

Las interminables críticas a Valve por su poco riguroso sistema para filtrar contenidos, juegos poco deseados; de bajísima calidad y que incluyan, como en este caso, contenido completamente inaceptable, han aumentado en los últimos días por un polémico título que apareció en Steam.

Se trata de Rape Day, una novela visual en la que el jugador toma el control de un “amenazante asesino en serie y violador durante un apocalipsis zombie”. El título ha significado una prueba crucial para los sistemas de aprobación con los que cuenta Steam.

En la plataforma, el juego es descrito por sus desarrolladores de la siguiente manera: “acosa verbalmente, asesina y asalta sexualmente mujeres mientras eliges cómo progresar en la historia. Es un mundo peligroso sin leyes. Los zombies disfrutan comiendo la carne tibia de los humanos y de abusarlos brutalmente, pero tú eres el más brutal del pueblo”.

El juego contiene un tráiler y capturas del juego con personajes en 3D en su página de Steam, la misma que solo puede mostrarse si estás loggeado dentro de tu cuenta con la opción de “permitir contenido solo para adultos” activada.

Las normas de Valve para no permitir los juegos no son del todo claras. Por un lado, afirman que no permitirámn los juegos ilegales o cuya determinación sea ‘trollear’. El año pasado, Valve eliminó el juego “Active Shooter” alegando que “fue diseñado para nada más que para generar furia e indignación y causar conflictos en su mera existencia”. Active Shooter estimulaba los tiroteos masivos en escuelas.

La comunidad ha respondido con el rotundo rechazo hacia el juego y su desarrollador. Los foros de Steam están llenos de comentarios exigiendo que el juego sea eliminado. Aun con todo esto, entre lo más polémico están las declaraciones del propio creador.

El mismo afirmó recientemente de Rape Day afirmó que intentaron hacer un juego para sociópatas, comentó en otra actualización de Steam que el juego está listo para ser publicado, Antes, también dijo que había eliminado una “escena de homicidio a un bebé” para evitar ser acusado de incluir “contenido que abusa de los niños.

Adicionalmente mencionó: “Entendí que porque el juego tiene contenido sexual que puede ser ilegal en algunos países, el proceso de revisión puede tomar más de los esperado. Para mala suerte, no pude obtener una fecha más específica para ustedes”. El problema es que el contenido que puede ser ‘ilegal en algunos países’ según el creador de este juego es nada menos que el asesinato y el abuso sexual. Se puede tratar, evidentemente, de un intento de hacer enfurecer a muchos. Por lo pronto, el juego se mantiene en la plataforma de Steam.