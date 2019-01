Mad Box: primer concepto para el mando de la próxima competencia de PS5 [FOTOS]

Nuevo material visual fue revelado por el CEO de Slighty Mad Studios, y se trata del concepto que se está manejando para el mando de control de Mad Box, la consola de próxima generación que al parecer será competencia directa de PS5 y la Xbox de próxima generación.

Ian Bell, CEO de Slighty Mad Studios, es muy prominente a la hora de usar las redes sociales para conectar con la comunidad. Por lo mismo sigue brindando más información en Twitter de su nueva consola, Mad Box.

En un tuit del 21 de enero, el CEO publicó imágenes del primer concepto para los mandos de control de la próxima consola, y a juzgar por las imágenes, parece que se han decidido por un modelo base tradicional, aunque con características quizá no tan nuevas pero sí originalmente aplicadas.

Al parecer, tal cual como la consola, los mandos de Mad Box contarán con una pantalla central, similar en posicionamiento a la PS4, pero que cumplirá lo que parece un manojo de funcionalidades, relacionadas a la interfaz gráfica.

En estas pantallas se podrá apreciar gran cantidad de datos que probablemente sean programables según cada título, como lo que ocurrió tanto con Sega Dreamcast y hasta con Nintendo Wii U. En las fotos se logra ver que además de mostrar el cambio de un automóvil y un aviso de eliminado, esta pantalla también podrá servir de teclado y mostrará avisos útiles como la conexión del wi-fi, la batería, etc. Casi como un celular.

Cabe decir que la forma del mando guarda bastante relación con el estilo de Xbox, teniendo dos palancas análogas en posición cruzada (no simétrica) y con el d-pad por el medio, También se observa grandes capacidades para personalizar las luces.

Eso sí, se llega a apreciar un mayor tamaño al de los mandos tradicionales y lo mismo le fue dicho a Ian Bell por un usuario de Twitter, al cual le respondió: “El control no es doloroso, envía buenas vibras”.

First look at the Mad Box controller concept. Enjoy! pic.twitter.com/7vlEgcTckC