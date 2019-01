Bizarro calendario de Nintendo de 1991 puede usarse nuevamente para este año [FOTOS]

El usuario de Reddit, Otakulad, publico en la plataforma un enlace de Imgur donde había subido las fotos de un calendario de Nintendo para el año 1991. “Nintendo: The Power Game 1991 Calendar” muestra extrañas y bizarras imágenes de los personajes más icónicos de la compañía. Además, al cumplirse 28 años desde aquella oportunidad, puede volver a utilizarse para este 2019.

Lo primero a notarse de este singular calendario, es su arte que más se inclina hacia un estilo más cerca a la vanguardia que a la de un elemento de merchandising enfocado principalmente en niños o en sus padres, como aún se mantenía Nintendo por aquellas épocas.

Super Nintendo todavía no llegaba al mercado occidental, pero su arribo era cuestión de meses, pues ya había llegado a Japón en noviembre de 1990. Por lo que el juego estrella de Mario Bros todavía era Super Mario Bros 3.

Otros personajes de Nintendo también aparecen de forma estelar en el calendario, aunque principalmente solo dos: Link de The Legend of Zelda y Samus Aran de Metroid, este último solo había protagonizado un juego para entonces y muchos años antes: Metroid para NES. Seguramente, Nintendo ya preparaba el terreno para Metroid II: Return of Samus de Gameboy, y por qué no de Super Metroid, que no llegaría hasta 1994.

El calendario también está infestado de personajes secundarios, como héroes, aliados, antagonistas y rivales, de la serie Super Mario, como los Jellybeams, los Sky Guys y algunos jefes de Super Mario Bros 2. Otros antagonistas tanto de Zelda como de Metroid también aparecen.

Finalmente, es notoria la inclusión de dos personajes renderizados completamente en 3D, que para la época, debe haber costado algo significativo. Se trata del mismo Super Mario que aparece en noviembre; y de Samus, quien aparece en agosto. El primero incluso tiene de fondo un sugerente diseño de espiral con la frase “Bienvenido a la zona warp”.

Sin más preámbulos, te dejamos el calendario, no sin recordarte que puede servirte para el presente año sin ningún problema (solo trata de revisar los feriados).