Beyond Good & Evil 2 incumple con el offline y director de GoW arremete contra críticos

Beyond Good & Evil 2 acaba de confirmar su necesidad de estar conectado a la web para poder jugarse. El futuro título de Ubisoft había sido mencionado en el pasado como un juego que no iba a necesitar de una conexión online. Algunos fans reaccionaron con críticas, pero para David Jaffe, creador de la saga God of War, se trata de quejas de “bebés legitimados”.

Altas temperaturas y fuertes declaraciones parecen estar originándose debido a la última revelación de Ubisoft con respecto al anticipado Beyond Good & Evil 2. Michel Ancel, el director creativo del juego, afirmó en el 2018 que el juego iba a permitir a los jugadores disfrutarlo con modos offline, supuestamente.

“Es muy importante para nosotros que puedas jugar offline si así lo quieren. Van a ser capaces de tener esta sensación de vivir una historia con personajes y lugar, pero queremos invitar a la gente a jugar con sus amigos” fueron las palabras de Ancel en la primera transmisión en vivo del juego.

“No queremos crear una barrera y no queremos forzar a la gente a jugar online. Es solo que queremos que intenten eso, no están siendo forzados” prosiguió Ancel hace más de un año con respecto a las políticas de Ubisoft con respecto al juego.

Razones suficientes para que una larga comunidad de seguidores del juego y jugadores en general se hayan manifestado a través de todo tipo de redes sociales y foros. Algo que no terminó por gustarle a David Jaffe, más conocido por ser el director del God of War original (GoW del 2005).

Holy cow,I thought Xmas would be slow for Stream topics.Maybe w/everyone off work, the gamers who are super entitled babies now have MORE time to complain! I can NOT WAIT to chat about the complaints about the AMAZING looking BEYOND GOOD AND EVIL 2 on tonite or tomorrow's stream! pic.twitter.com/ZtsWLzKtES — David Jaffe (@davidscottjaffe) 23 de diciembre de 2018

“Cielo santo, pensé que las navidades iban a ser bajas para estos temas. Talvez, ahora que no están trabajando, los jugadores que son realmente unos bebés legimitados tengan más tiempo para quejarse. No puedo esperar para hablar de las quejas acerca del asombroso Beyond Good & Evil 2”.

Debido a su poco amistoso mensaje, los fans no tardaron en generar una avalancha de respuestas negativas dirigidas hacia Jaffe. Por lo que no tuvo que pasar ni un día para que este se disculpe públicamente:

Regarding my take on Beyond Good Evil 2 internet response:To be fair/clear,I'm just taking the piss- I respect folks may be upset it's not the game they thought it would be. In fact,the one thing I think Ubisoft SHOULD do is change the name cause it AIN'T BGE2.That's misleading. — David Jaffe (@davidscottjaffe) 25 de diciembre de 2018

“Respecto a mi mensaje sobre Beyond Good & Evil 2, para ser claro, solo estaba bromeando. Respeto el hecho de que estén enojados por el juego que pensaron que sería. Es más, creo que Ubisoft debería cambiar el nombre ya que no es BGE2”.