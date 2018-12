Pokémon GO: lista de nuevas criaturas y su versión shiny por evento de Navidad

Ya se encuentra activado el nuevo evento de Navidad en Pokémon GO con muchas sorpresas que estarán disponibles hasta el 2 de enero. Pero no solo eso, pues hay una nueva oleada de criaturas en estado salvaje, shiny y al eclosionar huevos. En los siguientes párrafos conocerás cómo lucen.

A pesar de que el evento navideño estará disponible durante un mes en Pokémon GO, Niantic decidió dividir en cuatro etapas esta nueva celebración, las cuales van desde el 18 de diciembre hasta el 2 de enero, para que todos los usuarios tengan las mismas oportunidades al momento de capturar criaturas, conseguir caramelos, polvos estelares y mucha experiencia.

Es normal que Niantic libere nuevas criaturas durante la mayoría de celebraciones que se realizan en Pokémon GO. Esta vez no es la excepción, pues los entrenadores reportaron la presencia de nuevos pokémon, que no salían en la fotografía del evento, de la cuarta generación en estado salvaje e incluso un nuevo shiny que se une a la extensa lista de estas criaturas.

En su mayoría, y por relacionar la Navidad con la nieve en muchas partes del mundo, Niantic liberó nuevas criaturas de tipo hielo y agua en estado salvaje, como es el caso de Bronzor, Skorupi, Croagunk, Finneon y Snover. Además, todos ellos ya cuentan con sus evoluciones dentro de Pokémon GO que te mostraremos en la siguiente imagen.

Pero las sorpresas no se detienen para los entrenadores de Pokémon GO, ya que hay cuatro nuevas criaturas “baby” que se podrán conseguir al eclosionar Huevos de 7 kilómetros dentro de la app de Niantic. Ahora es importante enviar regalos especiales y abrir los que recibas de tus amigos para obtener estos cascarones. Los nuevos pokémon son:

.Munchlax forma base de Snorlax

Smoochum forma base de Jynx

Mantyke forma base de Mantine

Chingling forma base de Chimecho

Además, durante el evento navideño tendrás la oportunidad de conseguir dos nuevos shinys que se unen a la extensa lista de este tipo de criaturas en Pokémon GO. Hablamos de Delibird y Azuril, los cuales lucen así. El pokémon de tipo agua también estará dentro de los Huevos de 7 kilómetros.