Pokémon GO: estos son los mejores ataques para usar en el PvP

El nuevo modo PvP en Pokémon GO dará paso a las batallas competitivas entre los entrenadores de todo el mundo, lo cual es importante que conozcas los mejores ataques de los pokémon más fuertes del juego de realidad aumentada para que ganes todas tus peleas de manera rápida y efectiva. En los siguientes párrafos encontrarás una lista con los movimientos más poderosos para usarlos en los Encuentros de Entrenador.

A pesar que la dinámica de la batalla en los Encuentros de Entrenador es muy parecida a lo que vivimos en las peleas de gimnasio e incursiones regulares y Ex, no significa que no debamos conocer los mejores ataques de los pokémon. Por ese motivo es importante que conozcas bien a los movimientos de tus criaturas para que puedas vencer al oponente de turno en el PvP de Pokémon GO.

En la siguiente gráfica te mostraremos los mejores pokémon en ataque con cada uno de sus movimientos rápidos y cargados que te servirán durante los Encuentros de Entrenador en Pokémon GO. En caso no tengas alguno de estos movimientos podrás aprenderlos utilizando los MT cargados o MT de ataque rápido; sin embargo, hay ataques que solo son exclusivos de eventos como Community Day.

Los Encuentros de Entrenador se dividen en tres categorías que están en función del poder de combate de los pokémon. Esto significa que para los combates debes usar criaturas base con PC Full que pueden llegar hasta 1300 o usar la segunda evolución de estas que generalmente no pasan de 1500 puntos de combate.

El modo PvP de Pokémon GO permite a todos los entrenadores de cualquier nivel a entrenar con los líderes de cada equipo sin importar al grupo que pertenezcas, cada uno de los jefes cuenta con criaturas características como de tipo agua /hielo para Sabiduría, Fuego para Valor y eléctrico para Instinto. Una vez derrotados recibirás 500 Polvos Estelares como recompensa y al obtener triunfos contra los entrenadores tienes chance de recibir hasta 2 Piedras Sinnoh por día.