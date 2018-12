Pokémon GO PvP: Las batallas entre entrenadores por fin llegaron al juego

Tal como lo había prometido Niantic en el 2016, los combates pvp (player vs player) ya llegaron a su aclamado videojuego de realidad aumentada Pokémon GO. Desde hace apenas unos minutos, usuarios de Twitter han invadido la red social con tuits anunciando la llegada de esta esperada modalidad al juego.

Pokémon GO pasa al estado que muchos esperaban desde que se anunció el juego hace más de dos años. Las batallas entre entrenadores han sido marca registrada de la franquicia desde que debutó con las conocidas versiones para Gameboy, y para muchos era casi inexplicable que Pokémon GO no haya contado con una mecánica siquiera parecida desde un inicio.

Sin embargo, Niantic aseguró por entonces que dichas batallas tan características de la saga llegarían en algún momento, y las alarmas fueron calentándose en el transcurso de todo este año. Ya por enero del 2018, Niantic confirmaba contundemente que los combates pvp llegarían a más tardar para fin de año.

Para suerte de todos los entrenadores de Pokémon GO, y mucho más para los fanáticos más veteranos de la serie, Niantic cumplió su promesa y desde hace apenas unos minutos ha implementado de una vez por todas los combates entre entrenadores, los cuales se distribuirán en tres ligas:

En estos combates ya podrá habilitarse un tercer ataque. Precisamente hablando, los dos ataques de siempre podrán cargarse usando caramelos y polvos estelares antes de una pelea. Adicionalmente, existe un ataque rápida y dos escudos por batalla.

La piedra Sinnoh podrá recibirse como recompensa cada vez que salgamos victoriosos en un combate con otro entrenador. Asimismo, será posible entrar en batalla con el líder de tu equipo para recibir más recompensas, aunque estas por el momento solo comprenden polvos estelares.

Por el momento, a esta hora de la noche, solo los entrenadores con mínimo nivel 40 pueden disfrutar de todas las funcionalidad del combate pvp. Sin embargo, en el transcurso de las horas las batallas entre entrenadores llegarán para los demás niveles. No dejes de seguir nuestro apartado especial de Pokémon GO para seguir recibiendo novedades, en las próximas horas estaremos explicando todos los detalles de los combates PvP que por fin son una realidad en Pokémon GO.