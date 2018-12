YouTube: crean mod de videojuego de camiones para manejar buses interprovinciales en carreteras peruanas [FOTOS Y VIDEO]

No hay duda que los mods son parte importantísima del mundo de los videojuegos, algunos dudarán si para bien o para mal, pero probablemente sea para bien la mayor parte del tiempo. Los siguientes mods que te vamos a detallar confirman ese hecho, ya que te permiten conducir buses interprovinciales en carreteras peruanas de la costa y sierra a través de Euro Truck Simulator 2. Hay infinidad de gameplays en YouTube.

Un mod es una extensión de software que modifica los contenidos de un videojuego para brindarle, generalmente, nuevos alcances en variedad de aspectos como jugabilidad, gráficos, atmósfera. Desde lo más sencillo (como pequeños agregados de texto o gráficos) hasta lo más complejo (como las conversiones totales).

Por su parte, Euro Truck Simulator 2 es un conocido videojuego de simulación de camiones. Ya sabes, de esos que requieren una licencia especial para conducirlos. El título fue lanzado allá por el 2012 por SCS Software, enfocándose en carreteras de Europa Occidental (de allí el nombre). Una versión basada en la costa oeste de Estados Unidos también fue lanzada hace unos años (American Truck Simulator).

Como de seguro has de conocer, ya sea bien porque conduces o porque has viajado en buses interprovinciales, las carreteras peruanas tienen características propias. Nuestra geografía es una de las más impresionantes y variadas del mundo, y la misma cordillera de los Andes atraviesa el corazón de nuestro sistema de transporte entre regiones. Esto es lo que hace de nuestros viajes por tierra una experiencia tan distinta, particular y hasta enredada.

En Euro Truck Simulator 2 hay una fiel comunidad de modders y jugadores que se dedican a representar nuestra tan característica geografía vial en el título. Algo que se viene realizando desde su precuela Euro Truck Simulator. Se trata de un arduo y meticuloso trabajo que merece quitarse el sombrero. Hasta recordaron los típicos huaicos que afectan a las carreteras al interior del país, dejando un pequeño riachuelo en medio de las mismas. El mod se llama Andes Maps.

Hemos reunido las mejores imágenes y videos que se encuentran en la red. Hay hasta extranjeros que aplauden el trabajo realizado. En Facebook puedes encontrar un buen número de páginas y grupos que se dedican tanto a difundir y promocionar las creaciones de estos talentosos creadores, algunas son:

Ets - Por Las Rutas Del Perú

Andes Map ETS 2

Map Perú sobre ruedas y muchos más

Revisa la galería para más imágenes de carreteras peruanas en Euro Truck Simulator 2.