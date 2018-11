Facebook: Entrenador de Pokémon GO captura a Meltan y descubre rara descripción en la Pokédex

El lanzamiento de Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee originó que Meltan pueda ser capturado por miles de entrenadores de Pokémon GO, debido a la caja misteriosa, la cual se consigue al enviar una criatura desde el título de Niantic al videojuego exclusivo de Nintendo Switch; por otro lado, los usuarios del juego de realidad aumentada tienen otra chance de registrar al legendario al completar las nueve misiones de Let’s GO Meltan; sin embargo, en Facebook circula una imagen donde se muestra una rara descripción en la Pokédex.

Esto ha generado opiniones divididas entre los entrenadores, pues algunos de ellos creen que Niantic realizará un nuevo evento durante el mes de diciembre con esta criatura, mientras que otros solo piensan que es un error de la empresa creadora de Pokémon GO.

Según dataminers, en los códigos de Pokémon GO se han encontrado indicios de que Niantic estaría preparando un evento para el mes de diciembre por invierno, lo cual es posible, ya que la empresa suele celebrar al aumentar la frecuencia en que aparecen las criaturas en estado salvaje durante esas fechas.

Otra de las opciones es el arribo de Bermy con sus tres aspectos a Pokémon GO, los cuales son Tronco arena, Tronco planta y Tronco basura. Además, la criatura tipo bicho de la cuarta generación cuenta con dos evoluciones dependiendo de su género, pues en caso sea hembra esta evolucionará a Wormadam según el caparazón de Burmy, y si es macho será Mothim.

Cabe resaltar que solo son especulaciones; sin embargo, al ser descubiertos por los dataminers la información toma cierta importancia, ya que los códigos son registrados por Niantic antes de que los evento o nuevas criaturas lleguen a Pokémon GO.