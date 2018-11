Battlefield V, competencia de Black Ops 4, ya está disponible con estas novedades [FOTOS Y VIDEO]

Battlefield V, competencia de Black Ops 4 y creación de DICE y distribuido por EA, ya se encuentra disponible para ser disfrutado por los usuarios de PS4, Xbox One y PC. La Segunda Guerra Mundial no solo ha sido parte de distintas películas, sino que también muchos desarrolladores de videojuegos han intentado retratar este acontecimiento, uno de los referentes es Medal of Honor, creación de Steven Spielberg, donde nos cuenta la invasión de Normandía y está basada en su película Salvando al Soldado Ryan.

La Segunda Guerra Mundial será el escenario que traerá consigo Battlefield V, específicamente la invasión de Noruega por los nazis, donde habrán enfrentamientos a gran escala en todos los frentes como en sus versiones anteriores, contará con tres historias de guerra de héroes anónimos y el popular modo battle royale.

Esta no es la primera vez que DICE recrea la Segunda Guerra Mundial, pues en el 2002 Battlefield 1942 estuvo ambientado en este acontecimiento y desde entonces no ha vuelto a ser usado hasta el recién estrenado Battlefield V donde los usuarios podrán pelear en los tres frentes: tierra, mar y aire.

En lo que respecta al modo campaña, los gamers serán testigo de tres historias independientes y pocas veces contados de la Segunda Guerra Mundial, la lucha de un soldado senegalés por liberar a Francia que no conoce de este personaje, un criminal liberado que será parte de la unidad Special Boat Service de Inglaterra o la de guiar a una partisana a través de Noruega para rescatar a su madre y liberar el país.

El modo multijugador no podía estar ausente en Battlefield V, ya que regresan las conocidas Dominación y Conquista, además DICE quiere que el usuario tenga nuevas experiencias con el modo Operaciones, mientras que el nuevo Grandes Operaciones será una campaña de varios escenarios, el cual será prolongado por cuatro días y el gamer tendrá el rol de un soldado del Eje o del bando Aliado.

Battlefield V, creación de DICE, ya está disponible para ser disfrutado en PS4, Xbox One y PC. El modo battle royale no llegará hasta el 2019, ya que podrían agregarse nuevas historias de guerra, mapas y misiones cooperativas.