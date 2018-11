Facebook: Gamer demuestra su furia al no recibir su dinero de vuelta por Fallout 76 [VIDEO]

Un video de Facebook nos muestra el preciso momento en el que un gamer pide su dinero de vuelta en una de las tiendas de GameStop, ya que no deseaba tener el nuevo título de Bethesda, Fallout 76. Sin embargo, la negativa respuesta del recepcionista generó la furia del usuario.

Como se puede apreciar en el video, el representante de la tienda le explica que por motivo de las políticas de GameStop no puede devolver el dinero, ya que el individuo no tenía el recibo de la compra, por lo que el encargado del local le ofreció cambiarle el juego por otro del mismo precio; sin embargo, esto no fue suficiente.

Al parecer todo estaba bien hasta ese momento, pues el usuario retrocedió unos metros, pero fue para arrojar unos juegos que estaban colgados, luego empujó otro stand, caminó hacia la caja, tiró cajas que contenían peluches, golpeó un stand con otro y antes de retirarse golpeó un último stand.

En el local habían dos usuarios que se quedaron petrificados al ver la reacción de este gamer y solo atinaron en grabar lo que sucedió y lo subieron rápidamente a las redes sociales generando opiniones divididas entre los usuarios.

La molestia y decepción por Fallout 76 cada vez es más notoria, pues la beta del juego no se puede desinstalar sino compras el título, además lo usuarios deben descargar un parche Day One de 54, lo que supera la instalación del juego por nueve gigas.