YouTube: Cómo saltar la frontera de Estados Unidos a México en Red Dead Redemption 2 [VIDEO]

Red Dead Redemption 2 está perfilándose como el videojuego más importante en lo que va de la década. El título de Rockstar está rompiendo todos los récords de ventas y puede que estemos hablando de la obra más importante de la generación, al menos por su implicancia económica. Aparentemente, también por sus interminables detalles, que incluyen la habilidad de viajar a México.

En este video del canal de YouTube GTA Series Videos se observa una guía completa de cómo aprovechar un supuesto glitch que te permite explorar el mapa más allá de los límites establecidos por Rockstar.

Para poder llegar a México primero tendrás que saltar una particular formación rocosa que parece un risco. Es en este momento donde debes provocar el glitch tratando constantemente de pasar dicho límite con tu caballo.

Para llegar a Nuevo Paraíso que dirigirte hacia el límite del mapa en la esquina inferior izquierda, al sudoeste de New Austin, justo donde está el mar de Coronado. Sin embargo, el autor del video afirma que el glitch solo funcionará si completaste el epílogo de Red Dead Redemption 2.

Una vez superado este primer obstáculo podrás recorrer un largo camino que te llevará hacia lo que vendría a ser México en el videojuego, Nuevo Paraíso. Te encontrarás con edificaciones muy similares a las vistas en los westerns.

Para dirigirte a Guarma tienes que viajar hacia el sudeste del mapa, hasta el mismo límite. Para ello tendrás que revisar constantemente el mapa. Una vez que llegues al borde se activará la parte del mapa que incluye a Guarma. Esta parte del mundo de Red Dead Redemption 2 está debajo del nivel del mar, por lo que tendrás que saltar al vació.

Como estas locaciones no están contempladas para aparecer en el videojuego normalmente, podrás atravesar las paredes y otro tipo de polígonos con texturas. Pero eso no evitará que puedas explorar ya que la gran mayoría de colisionadores ya existe, por lo que no caerás al vacio.

Entre los fans se han producido todo tipo de teorías sobre por qué este contenido está ahí y todo parece indicar que todos estos territorios se activarán con un nuevo DLC para el single player o bien para el modo multijugador Red Dead Online que llegará este mes.

Aquí puedes ver el video de GTA Series Videos que no solo muestra cómo llegar a dichas localidades, sino que también sirve de ejemplo perfecto para apreciar el excelente trabajo que ha realizado Rockstar por evocar y representar la atmósfera del viejo oeste y de México en dicha época.

Y aquí otro video, esta vez de CarlosRevoLuT1oN, por si prefieres una explicación detallada y en español.