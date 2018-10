Nintendo Switch recibirá estos títulos de la saga Resident Evil

Capcom anunció que su famosa saga de supervivencia tendrá una versión para la consola híbrida de Nintendo. Hablamos de tres títulos de Resident Evil, los cuales estarán disponibles en Nintendo Switch para recorrer ciudad Raccoon y descubrir los planes del a corporación Umbrella.

Como sabemos, el remaster de Resident Evil 2 llegará muy pronto a PlayStation 4; sin embargo, los usuarios de la Switch no quedarán celosos, ya que volverán a jugar estos títulos en los próximos meses y llevarlos a donde quieran para disfrutarlos.

La intención de Capcom es de desarrollar versiones de Resident Evil, Resident Evil 0 y Resident Evil 4 para la Switch, debido al dinamismo que muestra esta consola, lo cual incrementa la experiencia de juego. Todo esto fue anunciado a través de la cuenta oficial de la empresa en Twitter.

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We'll have more info soon!