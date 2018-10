PS4: PlayStation anuncia su nueva línea de juegos para el 2019 [VIDEO]

Sin lugar a dudas, el 2018 ha sido un gran año para PlayStation, y en particular para su consola PS4. Grandes títulos como God of War y Marvel’s Spiderman han sido la bandera de este año. Y si hablamos de tan solo títulos first party, Astro Bot Rescue Mission y otros más se suman a la lista de razones para celebrar de Sony.

Al parecer, Sony tiene planeado mantener la línea cualitativa de la PlayStation 4 a través de nuevos lanzamientos que están previstos para los próximos meses. A través de una publicación en su blog oficial, hicieron llegar una lista de nuevos títulos para su popular consola.

Se tratan de títulos first party, desarrollados por el conglomerado de Sony, PlayStation Worldwide Studios, que incluye a estudios como Santa Monica, Bend y Sony Interactive Entertainmente Japan. Las fechas de lanzamiento están previstas desde el próximo noviembre hasta otoño del próximo año.

El primero de ellos es Déraciné, desarrollado por SIE Japan Studio (Sony Interactive Entertainment de Japón) en cooperación con FromSoftware. El título incluirá una profunda narrativa emocional, haciéndonos tomar el rol de una hada invisible que acompaña a un niño detro de un internado aislado. El juego será el primer título de realidad virtual hecho por el director Hidetaka Miyazaki, creador de Bloodborne. Su salida está prevista para el 6 de noviembre de este año.

Days Gone es otro anticipado título creado por Bend Studio. Se trata de un juego de mundo abierto ambientado en el noroeste del pacífico (al norte de California). Sin duda, será un título muy observado por la representación que le brinden a tan particular escenario natural, ya que incluirá cambios de clima, ataques de facciones humaas y vida silvestre. Se estima su llegada para el 26 de abril de 2019.

Concrete Genie es desarrollado por el equipo Pixelopus, y en el se recrea la vida de Ash, un adolescente que pinta increíbles paisajes y criaturas en las paredes de su casa abandonada en Denska, para escapar de sus problemas. La trama inicia cuando Ash se da utiliza los poderes mágicos de su pincel, tomando el objetivo de dar vida a su casa y a su ciudad entera. Se espera que sea lanzado en otoño del 2019.

Everybody’s Golf VR es un nuevo título de realidad virtual dentro de una popular franquicia de juegos de gold. Hecho por el estudio de SIE Japon, podrá jugarse tanto con DualShock 4 como con un PlayStation Move. También se espera que llegue en otoño del 2019.