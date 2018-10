Pokémon GO: descubren nuevo truco para revivir a los pokémon [VIDEO]

Pokémon Go es el juego online gratis de realidad aumentada más importante de la actualidad para celulares iOS y Android, donde los fanáticos de la serie animada cumplen su deseo de convertirse en grandes entrenadores pokémon capturando a todas las criaturas de la regiones Kanto, Johto y Hoenn.

Como se sabe, los entrenadores de Pokémon Go están disfrutando del evento Ultrabonus en donde Mewtwo es el principal protagonista, ya que se puede capturar una vez lo derrotemos en las incursiones. Además, también está el evento Psicoespectáculo donde tendremos la chance de capturar a Drowzee en su versión shiny

Sin embargo, es normal que en una batalla de incursión, sobretodo si se trata de Mewtwo, puedan derrotar a algunos pokémon de nuestro equipo. Entre los motivos podemos encontrar por pocos puntos de vida, no esquivar los ataques o ser débil contra los tipo psíquicos, por ejemplo si queremos enfrentar a este legendario pokémon con un Heracross que es de tipo lucha y bicho.

Tal vez puedas recuperar la vida de tus pokémon usando "Revivir", el cual restaura 1 o 2 puntos de vida de tu pokémon para que luego uses una poción y recuperar toda su vida o el "Max revivir" que cumple la misma función, pero recupera 30 puntos de HP (health points). Sin embargo, una entrenadora descubrió un nuevo truco en caso te quedes sin estos objetos y no tengas que ir corriendo a un pokéstop.

Si juegas muy seguido el juego online, Pokémon Go, es obvio que te has dado cuenta que al momento de capturar un pokémon este te da una especie de caramelo, puede ser entre 2 hasta máximo 6 si es que es una evolución; sin embargo, una entrenadora descubrió una nueva función de estos caramelos.

El truco es fácil de hacer, una vez que te hayan derrotado y tu pokémon no tenga puntos de vida y no quieras gastar los "revivir" o simplemente no los tengas en tu bolsa de objetos, puedes utilizar los caramelos para poder recuperar sus vidas. Al momento de utilizar los caramelos este aumentará el CP de tu criatura y a su vez también 2 puntos de vida para que luego uses una poción y lo tengas listo para una nueva batalla. Checa este video que muestra el truco.