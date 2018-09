Marvel's Spiderman: Así sería el juego si fuera como Mortal Kombat [VIDEO]

Desde que Marvel's Spiderman se puso a la venta han salido numerosos videos que muestran curiosidades o 'easter eggs'. Sin embargo, ninguno como el que se mostrará en esta nota.

El juego que cuenta las aventuras del amistoso vecino, es uno de los grandes éxitos de PS4, ya que desde el día de su lanzamiento ha recibido críticas positivas por parte de los jugadores y los desarrolladores.

Uno de ellos es Ed-Boom, creador de la mítica saga de videojuegos Mortal Kombat y fundador de la compañía NetherRealm Studios, quien no se quedó con las ganas de fusionar el universo de los fatalities y el de Spiderman.

Boom publicó en su cuenta de Twitter un pequeño video donde muestra cómo sería si Marvel's Spiderman de PS4, si su estudio hubiera estado a cargo de su creación.

En pocos segundos se puede apreciar a Spiderman luchar con tres atacantes a quienes golpea y les aplica los famosos 'rayos x' de los últimos juegos de Mortal Kombat.

Marvel's Spiderman, es un juego de acción y aventura basado en el conocido superhéroe, fue desarrollado por Insomniac Games y lanzado al mercado el 7 de setiembre de este año.

A continuación, los dejamos con la publicación de Ed Boom en su cuenta de Twitter que ha dejado sorprendido a miles de fanáticos de Spiderman.



What if the awesome Spiderman game was made by @NetherRealm?

