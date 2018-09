El estudio de The Last of Us 2 ofrece trabajo a los despedidos por Telltale Games

Después del despido masivo de más de 250 empleados de la empresa Telltale Games, los trabajadores de la casa desarrolladora pasaron de la noche a la mañana a ser desempleados, sin previo aviso ni beneficios de desempleo alguno. Pero, otras empresas como Naughty Dog, creadores de The Last of Us 2 han salido al rescate.

Afortunadamente la comunidad de videojuegos se ha movido en conjunto, especialmente en las esferas de creadores y departamentos de recursos humanos con el único objetivo de apoyar a todos los profesionales afectados por la radical decisión de Telltale Games.

El tema sigue vigente por dos sentidos, ya que la desarrolladora sigue anunciando la llegada de próximos videojuegos realizados gracias a empresas conjuntas así como el hecho de que seguirán trabajando con los 25 empleados que aún trabajan, según mencionan, bajo el nombre de Telltale Games.

Asimismo, algunos de los ex-empleados ya han emprendido medidas legales contra la compañía, afirmando violaciones a las actas de regulación del empleo de Estados Unidos como el WARM. Mientras que otros han hecho sus descargos a través de redes sociales y demás medios. Incluso se empezó a utilizar el hashtag #TelltaleJobs para ayudar a juntar oportunidades para los que se quedaron sin trabajo después del despido masivo.

Afortunadamente, la comunidad de videojuegos se ha reunido nuevamente con una meta en común. Y es que, muchas casas desarrolladoras como Ubisoft y Santa Monica Studios han expresado sus intenciones de contratar a muchos de los desempleados para que continúen haciendo lo que aman.

Otra de las empresas que recientemente se pronunció fue Naughty Dog, la creadora del próximo The Last of Us 2, quienes a través de twitter, publicaron su búsqueda de personal dirigida en distintas disciplinas relacionadas al desarrollo de videojuegos.

To those affected by recent studio closures, Naughty Dog is hiring across multiple disciplines. Please feel free to reach out and contact our Recruiting team with any questions. @Candace_Walker @asunw00 @crystalmmo pic.twitter.com/rWsnQZHHDS — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) 21 de septiembre de 2018

En el tweet se lee: “A aquellos afectados por los recientes cierres de estudios, Naughty Dog está contratando entre distintas disciplinas. Por favor no dudes en contactar con nuestro equipo de contratación para cualquier pregunta”.

El CEO de Telltale Games, Pete Hawley había expresado lo siguiente: “Ha sido un año increíblemente difícil para Telltale mientras trabajábamos para poner a la compañía en un nuevo rumbo. Lamentablemente, nos quedamos cortos de tiempo intentando hacer eso. Lanzamos algunos de nuestros mejores contenidos este año, y recibimos un tremendo número de comentarios positivos, pero al final, nada de eso se trasladó en ventas. Con mucha emoción, hemos visto a nuestros amigos partir para que expandan nuestra marca de contar historias por toda la industria”.