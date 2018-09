Fortnite: Guía definitiva para aumentar tu número de bajas y conseguir la victoria Royale

Fortnite es el juego online más popular del género Battle Royale en el momento, y cada día más jugadores se suman a la aventura de conseguir la tan ansiada 'Victoria Royale' para compartirlo con sus amigos a través de redes sociales. El famoso juego de Epic Games tiene entre sus principales atracciones el ser free to play y eso abre también muchas oportunidades a los jugadores más decididos de quedar primeros en una partida.

Pero si eres de los que no se andan con rodeos y lo principal para ti es lograr esos ansiados puntos en cualquier juego o aparecer primero en los stats por el número de bajas que has logrado. Pues seguramente el número de muertes que hiciste tras una partida de Fortnite es uno de tus mayores afanes.

Por eso, si llevas tiempo en el juego pero no has logrado mejorar tu letalidad y comienzas a preguntarte por qué; o si, por otro lado, acabas de empezar a jugar al popular Fortnite y necesitas una serie de consejos o un tutorial para poder mejorar tu forma de jugar y divertirte más; pues aquí te traemos una completa guía sobre cómo mejorar tu efectividad en el famoso Battle Royale y hacerte uno de los más peligrosos contrincantes en las partidas online que juegues. Recuerda que estos trucos y consejos son aplicables tanto para la versión de PC y consolas.

Atrévete a mejorar

Fortnite es principalmente un shooter y, aunque de manera más simplificada, cuenta con bastantes elementos presentes en una variedad de juegos de disparos en primera persona con los que en el pasado se han elaborado técnicas fundamentales para poder mejorar tu efectividad de cara a la acción central: eliminar al adversario. Una de las claves para lograr esto es animarte a buscar enfrentamientos.

¿A dónde ir?

En Fortnite, puedes ir a lugares poblados en un inicio. Sabemos que esto lo debes haber oído muchas veces, pero si tu prioridad son las bajas y te gusta ahorrarte el trabajo de 'lootear', o simplemente no quieres ir escondiéndote por toda la partida hasta el final, pues tu mejor opción es la de arriesgarte y caer en las zonas más conocidas y preferidas de los gamers más avezados y experimentados.

Recuerda, puede que necesitas algo de perseverancia, una partida corta con un par de bajas te dará más experiencia que una partida de 20 minutos donde solo bajaste a uno o incluso a ninguno. ¿Una forma rápida de encontrar enfrentamientos clave? Identifica los cofres más conocidos, siempre tendrán jugadores alrededor de ellos y encontrarte con ellos basta para comenzar a disparar.

Conviértete en la pesadilla

Bordea la zona circular

Una vez que hayas logrado sobrevivir, la mayoría de veces, cayendo en estas 'zonas calientes', procede acostumbrarte a los movimientos y traslados clave de este juego. Para que tengas una idea inicial, prueba a moverte con la zona circular que se va cerrando durante la partida. Hacer esto de manera eficiente, y que signifique una ventaja, es todo un arte.

Tan solo tienes que tener algunas cosas en cuenta: Los jugadores menos experimentados correrán hacia el centro de la zona, y los más veteranos intentarán estarán al borde de esta, incluso fuera, aguantando a costa de regeneradores de vida y en búsqueda de los primeros. Nuestro consejo es ponerte por encima de ellos dos en la cadena. Adelántate al avance de la zona circular y rodéala buscando las zonas con menos edificaciones dentro de ella. Recuerda, tienes que anticiparte y no esperar a que la zona ya esté a punto de cerrarse por completo. Al correr a través de la circunferencia del círculo, te asegurarás ser un blanco difícil y a la vez peligroso para aquellos que tengan la osadía de detenerse a dispararte. Recuerda vigilar dentro de la zona peligrosa también, fuera del círculo, ya que siempre puede haber algún kamikaze.

Caza a los cazadores de estrellas

Fortnite es un juego que siempre está lleno de retos y de jugadores buscándolos. Si tu prioridad es tener bajas, aprovecha el momento y ve por los jugadores que están más centrados en recoger una estrella o seguir los mapas del tesoro. Ten en cuenta que no son pocos, ya que son retos muy buscados y puedes hacerte tranquilamente de unas 10 bajas si te propones ir por ellos.

Para los momentos difíciles

Muévete de forma impredecible

Sabemos que Fortnite es un juego donde puedes aventurarte a realizar algunos pases de baile, pero ten en cuenta que puedes bailar aun si no cuentas con tu 'emote' favorito. Es más, te recomendamos que lo intentes porque podrá resultar en una buena forma de escaparte en los momentos claves. Para realizar estos trucos, si eres jugador de PC utiliza tus dedos, como si fueran piernas, y baila con las teclas WASD como si de una pista de baile se tratara. Si eres jugador de consola utiliza los stick para hacer lo mismo. Lo importante es hacer movimientos difíciles de leer.

No temas

No te asustes en los momentos más peligrosos, pero tampoco te entregues sin razón alguna o sin luchar hasta el final. Cuando creas que te van a eliminar casi por seguro, corre. Nunca seas un blanco fácil. Si te encuentras con solo 1 punto de vida, esa pequeña barra que te mantiene aun dentro del juego puede ser vital. Recuerda que en Fortnite hay kits médicos y sirven para momentos así. Piensa en ellos como 'vidas' adicionales en un juego de plataformas o de aventura. Para que así sea, tienes que saber cuando escapar y para no escapar mucho, tienes que esperar el momento adecuado para atacar, lo que nos lleva al siguiente punto.

Aprende sobre el posicionamiento

El posicionamiento es un elemento clave en los Battle Royale y no solo en Fortnite. No es poca la cantidad de jugadores que en sus primeras batallas del género han emprendido la carrera más frenética de sus vidas, al mismo estilo de rambo, solo para ser abatidos rapidamente por un jugador bien posicionado. Conocer la importancia y correcta ejecución de este sencillo concepto será vital para todas las partidas que juegues de ahora en adelante.

No te confundas, posicionarse no es 'campear', es tan solo estar en el lugar indicado en el momento indicado, para esto es imprescindible también no solo conocer el mapa si no tenerlo presente en todo momento, observar ese pequeño recuadro en la esquina de nuestra pantalla es tan importante como el espejo retrovisor de un carro, te orienta, te da ideas de donde esta el enemigo, te propone hacia donde ir y por lo tanto a posicionarte.

No es casualidad que hayamos dejado este importante punto el final de este pequeño tutorial, ya que lo consideramos quizá el más importante en un juego de este tipo y probablemente el más difícil de aplicar. No esperes mejorar tus estadísticas inmediatamente después de leer esta guía, pero sí te recomendamos repasarla una y otra vez para buscar poner en práctica sus distintos puntos, de esa manera será casi seguro tu mejora tanto en tu estilo de juego como en las estadísticas de tus bajas por partida. ¿ Qué esperas? Conéctate ya al juego online y demuestra de qué estás hecho.