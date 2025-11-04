El fiscal José Domingo Pérez no hizo un proyecto ley para liberar a Pedro Castillo

José Domingo Pérez, el fiscal peruano que lideró las investigaciones contra variadas figuras políticas, como Keiko Fujimori o Alejandro Toledo, también es el blanco de muchas desinformaciones. Como la que mostramos en este artículo, un bulo que se ha viralizado por redes sociales afirma que el servidor público ha enviado un proyecto ley al Congreso para pedir la liberación de Pedro Castillo, expresidente del Perú. No obstante, la afirmación es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 12.000 reacciones, 1.900 comentarios y fue 481 veces compartido por distintos usuarios.

Publicaciones desinformativas por las red social de Facebook. Foto: captura de pantalla

José Domingo Pérez no envió ningún proyecto ley

Para desmitificar el bulo, nos dirigimos a la página del Congreso del Perú y entramos en la sección de Poryectos Ley. Realizamos una búsqueda con filtros sobre la supuesta propuesta enviada por José Domingo Pérez, pero no encontramos ningún documento.

En ese sentido, el Verificador de La República decidió consultar con el fiscal personalmente. Domingo Pérez nos comentó que, en su calidad de fiscal provincial, no tiene iniciativa (competencia) para presentar proyectos ley, eso "solamente tiene la facultad el Fiscal de la Nación".

Conclusión

El fiscal Domingo Pérez indicó al Verificador de La República que no tiene competencias para realizar proyectos ley y presentarlos al Congreso, mucho menos bajo sesgo político, como estar a favor de Pedro Castillo. Además, la página web del registro de estas propuestas no tiene ningún documento que haya sido firmado por el fiscal. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.