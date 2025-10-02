LO FALSO:

Joven de la generación Z enfrentándose a la policía en defensa de su libre derecho a la protesta solo portando la blanquirroja.

LO VERDADERO:

Video sí muestra enfrentamiento de un joven protestante contra un efectivo policial, pero fue en el 2020, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino, que duró 5 días.

Desde el 19 de septiembre, la llamada Generación Z, que refiere a las manifestaciones de este 2025 a nivel mundial, viene coordinando manifestaciones simultáneas cada sábado y domingo de las semanas en el Perú por las polémicas leyes aprobadas en el Congreso y el mal manejo del gobierno por parte de Dina Boluarte.

En este contexto, se ha viralizado un video de un joven manifestante enfrentándose a la policía solo con una bandera del Perú, del cual al atinarle un derechazo con el símbolo patrio amarrado a su puño, el efectivo llega a tambalearse y caer. No obstante, esta grabación corresponde a las protestas contra Manuel Merino.

Publicación desinformativa por la red social de Facebook. Foto: captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se identificó que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 59.000 visualizaciones, fue 345 veces compartido por otras plataformas y 111 comentarios.

Video corresponde a manifestación del 2020

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, encontramos que dicha pelea corresponde a una eventualidad de las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino, que duró solo 5 días luego de las consecuencias de la represión policial que acabó con la vida de Inti y Bryan; además de la renuncia de varios de sus ministros y el rechazo del mismo Congreso que lo impulsó a tomar la presidencia.

Publicación original del 2020. Foto: captura de pantalla.

Distintos medios de comunicación y usuarios por las redes sociales publicaron el mismo audiovisual el 15 de noviembre de 2020. Las descripciones señalan que el policía, por razones desconocidas, golpeó al joven en la pierna con su cachiporra, por lo que retrocede y luego vuelve a cargar contra al efectivo, enfrentándolo con un certero golpe en la cabeza que lo deja contuso y aturdido, lo que le obliga a perder equilibrio.

Conclusión

El video sí muestra el enfrentamiento de un protestante contra un efectivo policial, pero corresponde a una protesta contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama el 15 de noviembre de 2020, no de las movilizaciones de la Generación Z en setiembre de 2025. Varios medios de comunicación y usuarios publicaron el metraje que se volvió viral en su momento por el valor simbólico que otorgó la ciudadanía peruana. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.