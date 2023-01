Gatito osado se mete en las fauces de un cocodrilo para sacar un pedazo de carne

Las redes sociales se han convertido en las mejores aliadas para capturar y registrar momentos únicos y situaciones extrañas. Tanto TikTok, Instagram, Facebook y Twitter son ventanas para la exposición de este contenido que, por su particularidad, se hacen viral en corto tiempo.

En la cuenta @swiss_catstagram, en Instagram, recientemente se compartió un material audiovisual muy curioso. Se trata de un pequeño gato y un gran cocodrilo en una misma escena. En las imágenes, se observa al felino acercarse sigilosamente al reptil que yacía inmóvil a un lado.

Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el minino estiró la pata y la introdujo en las fauces del cocodrilo, con el fin de sacar un trozo de carne que se le había quedado atorado entre los dientes. El animal de mayor tamaño no reaccionó y el gato pudo llevarse su premio con él.

PUEDES VER: Albañiles incluyen un poste de alumbrado público dentro de la construcción de una casa

El video cuenta con más de 50.000 ‘me gusta’ en dicha plataforma, además miles de usuarios dejaron algunos comentarios asombrados de la valentía y osadía del pequeño minino gris. A continuación, algunas de las mejores respuestas en el clip.

“Ese fue el servicio dental más suave”, “Como cuando tienes siete vidas y no sabes qué hacer con ellas”, “Es un gato muy valiente”, “El gato más valiente que he visto jamás”, “Un gato normal en Ohio”, “Sus amigos gatos no lo creerán”, se lee entre las reacciones de los internautas.