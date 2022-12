Joven de la UNI muestra el combo navideño de su universidad y deja impactados a miles

A través de TikTok se ha vuelto viral un video que ha dejado bastante impresionados a una gran cantidad de usuarios en esta y otras redes sociales. Se trata de una joven que muestra qué contiene el combo navideño que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) entrega por Navidad a los alumnos. ¿Ya lo viste?

Se ha vuelto bastante popular que algunos estudiantes de diversas universidades nacionales o privadas expongan detalles de sus casas de estudio, tal como la comida que sirven en sus comedores o las instalaciones del lugar.

Esta vez, una estudiante de la UNI se animó a mostrar cuál es el contenido del combo navideño que su centro de estudios ofrece por estas fechas. El almuerzo consiste en pollo horneado con papas fritas y arroz, acompañado de una bebida, ensalada y un yogur.

Tras publicar el video en TikTok, miles de usuarios reaccionaron con curiosos comentarios. “Solo en las universidades públicas nos engríen así”, “En mi universidad no me dan ni las gracias”, “Está mejor que el regalo que me dieron en el trabajo”, son las respuestas al video que ya suma más de 10.000 likes en la plataforma.