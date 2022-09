Le toman fotografías profesionales gratis a joven y el resultado sorprende: “Hoy ganó el arte”

Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista del suceso fue una muchacha que fue interceptada por una persona que le ofreció hacerle una sesión fotográfica totalmente gratis, pero el resultado llamó la atención a más de uno.

Ciertamente, la gente suele confiar mucho en los fotógrafos porque ellos suelen conocer las técnicas especiales para hacerlos ver con más belleza. Sin embargo, hay quienes no conocen muy bien el oficio y su trabajo es decepcionante, como en este caso.

Según las imágenes que se han compartido en las redes sociales, una joven caminaba tranquilamente en la vía pública cuando, de repente, se le cruzó otra muchacha a ofrecerle tomarle fotografías sin costo alguno, por lo que accedió sin dudar.

No obstante, a pesar de las buenas intenciones, las instantáneas no fueron las mejores y provocaron las risas entre los cibernautas, quienes no dudaron en escribir cientos de irónicos mensajes por lo sucedido.

“La visión del artista es muy contemporánea, algo surrealista, tanto que no entendí su concepto”, “Es arte, definitivamente”, “La primera me impactó”, “Veo potencial”, “Hoy ganó el arte”, “La última me cautivó”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

El clip está por superar las 500.000 reproducciones en TikTok y el encargado de publicarlo fue el usuario @simp4levi06.