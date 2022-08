Perrito arriesga su vida al subir empinada escalera para ver a su ‘amiga’ en el techo de su casa

A través de TikTok se hicieron virales unas románticas imágenes que conmovieron los corazones de miles de cibernautas al ver a un perrito haciendo esfuerzos para llegar hasta donde se encontraba su compañera.

La cuenta @Jeancarlosardilaz compartió el preciso instante en el que un pequeño peludito se emocionó al ver a su amiga en lo alto del techo de una casa. Al notar que en el lugar había una escalera de barrotes delgados, la mascota no dudó en subirla, a pesar de que se ponía en riesgo de caer y golpearse.

Con mucho esfuerzo, el animalito fue avanzando, aunque la última grada le costó un poco, pues no tenía dónde agarrarse.

PUEDES VER: Auto no tenía asiento de chofer y dueño adapta un banquito de plástico para conducirlo

Finalmente, las dos mascotas se encontraron en el techo generando aplausos y muchos compararon la escena con la de los enamorados antiguos cuando visitaban a sus novias en los balcones.

Hasta el momento, las tiernas imágenes no han parado de visualizarse y han acumulado más de 1,8 millones de reproducciones en TikTok. Además, los comentarios no se hicieron esperar.

“El video que más me ha hecho sufrir”, “Yo preocupada porque se iba a caer el perrito”, “Mi ansiedad al ver que no podía subir el último”, “Eso es amor”, “Yo no arriesgo mi vida así como Firulais”, “Aquel que te quiera subirá montañas para estar contigo”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación.