Pareja de adultos mayores se roba el show en una discoteca bailando “Me porto bonito” de Bad Bunny

A pesar de su edad, una pareja de adultos mayores ha demostrado a miles de cibernautas que pueden bailar al ritmo de un pegajoso reguetón y que no hay límite cuando se trata de diversión, pues la edad es solo un número. Existe la posibilidad de que el entusiasmo de estas personas te deje con una sonrisa en el rostro.

El video publicado por el usuario de TikTok @economantra se abre para mostrar a dos adultos mayores bailando la canción “Me porto bonito”, éxito musical del cantante puertorriqueño Bad Bunny. El hecho ocurrió Coco Bongo, una discoteca ubicada en México.

Mientras la pareja sacaba los “pasos prohibidos”, los cientos de jóvenes que se encontraban reunidos en la discoteca celebraran el hecho. “Quiero ser como ellos de grande”, escribió @economantra en la leyenda de la publicación.

Hasta el momento, el video viral suma más de 1.7 millones de visualizaciones. “Si no tengo un esposo que baile conmigo así, no quiero nada”, “Así son mis papás”, “Algo así o prefiero no estar con nadie”, fueron algunos cometarios del clip en TikTok.