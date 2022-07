Joven reporta que su auto fue robado, pero solo olvidó dónde lo había estacionado

¿Te ha pasado algo parecido? Seguramente, formas parte de las personas que olvidan ciertas cosas, algunas importantes y otras no tanto. Una mujer cometió el error de reportar que su auto fue robado al salir del cine. Sin embargo, ella hizo esto porque pensó que había dejado su carro en cierto lugar del estacionamiento, pero no fue así. La chica viralizó su anécdota en la plataforma de Twitter.

De acuerdo con su testimonio, la joven reportó a la Policía que había estacionado su automóvil en un lugar indicado. Entre llanto, desesperación y angustia, compartió una imagen suya con una descripción. “Soy un 10, pero...”, escribió.

En otra imagen, mandó una narración hasta que la Policía llegó al lugar. Sin embargo, unos minutos después recordó que no había dejado su auto donde había indicado, sino que estaba en otro espacio.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada”, posteó la usuaria @Alelugod junto a varios emojis de payaso.

La muchacha recibió algunos mensajes de apoyo y otros le pidieron que deje de ser tan despistada porque podría afectar su salud una experiencia como esta.