Reportero realiza transmisión en vivo con su bebé en brazos al no tener con quién dejarlo

Ser padre es una responsabilidad muy grande. Incluso cuando están ocupados con labores como el trabajo, ellos deben permanecer siempre pendiente de sus hijos, sobre todo si son pequeños. A continuación, te mostramos el caso de un hombre que se ganó halagos por su manera de cumplir con su rol de progenitor y reportero de televisión al mismo tiempo.

Se trata de Felipe Kieling, un corresponsal brasileño que vive en Londres, Inglaterra, por motivos laborales. Él tenía que salir en un enlace en vivo para el medio local Band News FM, pero, cuando apareció en pantalla, lo hizo con un pequeño acompañante.

Al aparecer en cámaras, este reportero salió con su bebé cargado en brazos para brindar la información. Este hecho rápidamente llamó la atención de los televidentes, hasta que se hizo viral en las redes sociales.

PUEDES VER: Joven desobedece a su mamá y rescata a un perro que fue atropellado para llevarlo a su hogar

“Lucas no podía ir a la guardería. No tenemos familiares cercanos y mi esposa estaba en una reunión importante. Vino conmigo al trabajo y no me dio mucha paz. Forma parte de todo”, contó el comunicador en Twitter, tras ver que su video circulaba por todo internet.

El periodista sorprendió con su acción, pues, tal como se aprecia en el clip, continuó relatando las noticias sin perder la concentración. Pese a que el menor trataba de llamar la atención de su papá y jugaba con un trípode, él supo manejar la situación y esto generó que se lleve una buena cantidad de aplausos en las redes sociales.