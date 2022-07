Joven consigue un coche especial para continuar viajando por el mundo al lado de su perro

¡Amigos por siempre! La mayoría de personas tiene el sueño de viajar por el mundo, ya sea acompañado o solo. Por esta razón, una joven tomó sus ahorros para irse con su querida mascota por diferentes países de los continentes. Ambos conquistaron con sus aventuras a miles en TikTok; sin embargo, una mala noticia llegó a sus vidas.

Desde que se subió a un avión, ella llevó a su perro para que disfrutaran juntos cada momento. Incluso, se animaban a realizar largas caminatas en busca de restaurantes y demás establecimientos en las ciudades que visitaban.

Además, la muchacha registraba con su cámara las veces que su ‘engreído’ se ponía adelante para guiarla, debido a que era una forma de protegerla. Desafortunadamente, el tiempo se convirtió en su peor enemigo.

Un día, descubrió que su can presentaba unos problemas en sus patas que le impedían caminar con normalidad a causa de su avanzada edad. Por indicación de su veterinario, debía cuidarse y evitar cualquier esfuerzo. Pese a la tristeza por la noticia, no lo quería dejar, ya que sabía que sin su compañía ya no sería igual.

Fue entonces que le compró un coche especial acorde a su tamaño para que estuviera a su lado durante sus paseos lejos de casa. “No hay cosa en el mundo que yo no haría por él. Y seguiremos caminando juntos hasta que la vida lo decida”, escribió en sus redes sociales.

Para contar su caso, hizo una recopilación de sus experiencias y la divulgó en una cuenta identificada como @im_mazapan en TikTok. De inmediato, alcanzó más de 2 millones de reproducciones que la volvieron tendencia. Por otra parte, los usuarios se conmovieron tras sentirse identificados.