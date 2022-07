Perrito de raza pequeña gruñe y desata toda su furia contra su ‘amigo’, que quería jugar con él

En YouTube se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. Un pequeño cachorro gruñó y desató toda su furia contra otro can que solo quería jugar con él. Al parecer, el animal no aguantó que el otro lo pisara recurrentemente. El dueño de ambas mascotas trató de calmarlos, pero no tuvo éxito en su objetivo.

El cuidador de estos animales dio a conocer que el perro más grande se llama Queen, mientras que el más pequeño lleva el nombre de Bullo. El chico comentó en la descripción del video que al comienzo sus cachorros no se llevaban bien, pero luego se volvieron inseparables.

En el clip se puede ver que el cachorro de color negro estaba jugando con el cuerpo de Bullo, incluso le hizo darse vueltas pese a que el pequeño le mostraba sus dientes en señal de molestia.

Este video fue compartido por el canal de YouTube ViralHog. El clip ha obtenido más 183 comentarios y 89.803 visualizaciones.

“Hasta estando molesto es el perrito más adorable que he visto”, “El más grande teniéndole miedo (Risas)”, “Los perritos de raza pequeña son así, el mío también es bravo”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.