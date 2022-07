Perro se escapa de hotel canino para regresar a su casa, pero no encuentra a sus dueños

Los perros son animales muy sensibles y no pueden estar mucho tiempo alejados de sus dueños. Es por ello que un peludito no resistió estar alojado en un hotel para mascotas y emprendió camino a casa con sus ‘propias patas’, pero se llevó una sorpresa al regresar a su hogar. Su historia no tardó en llamar la atención de los seguidores de YouTube.

El protagonista de esta nueva historia fue Dexter, un perrito que no quiso estar separado de sus cuidadores y decidió volver a su hogar. Según publicó el canal Viral Narrativo, los propietarios del animal se habían ido de vacaciones a Las Vegas, por lo que dejaron a su engreído de cuatro patas en el hotel al cuidado de especialistas en animales.

Todo parece indicar que Dexter no estuvo de acuerdo con la decisión de sus padres adoptivos y retornó a su casa en Kansas, pero al volver no encontró a nadie. Como se vio en la grabación captada por la cámara de seguridad de la vivienda, el can se paró en dos patas, comenzó a rascar la puerta y, al no tener respuesta de sus cuidadores, se puso a llorar.

PUEDES VER: Hombre hace increíble salto para que sus pies entren en sus zapatos

Afortunadamente, los dueños estaban conectados con la cámara de seguridad y trataban de hablarle al perrito para calmarlo. A su vez, esperaban que alguien de la guardería canina se acercara a su casa para que recoja al animal y evitar que sufra algún accidente.

“Obviamente, él no entendió el hecho de que nos habíamos ido, solo pensó que estábamos en casa. Y se toma muy en serio su trabajo de protegernos”, afirmó Jeremy Henson, dueño de Dexter.

Usuarios en YouTube manifestaron que no se debe dejar a los perros en lugares que no conocen porque pueden creer que fueron abandonados.