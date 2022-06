Bailarina sube al escenario para empezar su show, pero la estructura se desploma a los segundos

Si se desea realizar una presentación sobre un escenario, hay que prepararse para ello. Sin embargo, durante el acto pueden ocurrir algunos imprevistos que consiguen volvernos virales en redes sociales, tal es el caso de una bailarina que estaba presentando su número artístico y el escenario le jugó una mala pasada. El video es viral en TikTok.

A través de un video viral compartido por el usuario de TikTok Rodrigo González, se puede observar a una mujer presentando un danza típica de Paraguay. A los segundos, el escenario donde se encontraba bailando se desploma y esta cae al pavimento.

De inmediato, dos personas que estaban a cargo del evento corren para poder ayudarla; sin embargo, la bailarina llamada Pamela Monserrat se levantó por sí sola. Al parecer, el hecho se produjo en el Día Internacional del Orgullo LGBT+.

Luego de lo ocurrido, Pamela Monserrat se pronunció al respecto: “Aquí estoy, tuve un pequeño accidente son cosas que pasan como todo bailarín, pero me levanté y continué con todo, como toda una profesional”, dijo.

En la sección de comentarios, los usuarios dejaron saber sus impresiones. “A mí me llega a pasar eso y se me baja el autoestima toda mi vida”, “La verdad, no paro de dejar de ver el video”, “Muy bien, amiga, como toda una buena bailarina”, fueron algunos.