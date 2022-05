Niño reacciona violentamente al ser asustado con una araña de juguete

Si alguna vez has experimentado una situación de miedo, seguramente has tenido reacciones particulares y hasta violentas, como sucedió con un niño, cuyo video se convirtió rápidamente en viral en TikTok.

Un pequeño estaba muy tranquilo mirando por el agujero de una casita que habían instalado en una tienda por departamento. De pronto, la enorme araña negra de juguete cobró vida y puso los pelos de punta del infante. Sin embargo, este no se quedó quieto y arremetió rápidamente contra el arácnido de peluche, tal como reveló la grabación compartida en la cuenta @toothless_cut.

Ni bien apareció la peluda araña, el nene se sorprendió y comenzó a golpearla. Todo parecería que su reacción al ser asustado fue defenderse, como se vio en el clip viral de las redes sociales.

La madre del niño tuvo que intervenir para evitar que su hijo acabara con el muñeco de peluche que era manipulado por una máquina dentro de la tienda. Como era de esperarse, el video no tardó en volverse tendencia y ha logrado más de 1 000 000 de visualizaciones en TikTok.

“El niño eligió la violencia sobre el miedo”, “Quería darle una lección”, “El niño: a mí no me vas a estar asustando”, “La araña: es una broma, es una broma hermano”, “A este chaval no habrá quién lo intimide”, fueron algunos mensajes de los cibernautas ante la reacción del menor.